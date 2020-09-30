Вступление Дмитрия Махонина в должность губернатора Пермского края можно посмотреть онлайн
Пермский край: новости дня
Сегодня, 7 октября, в 13:00 состоится вступление в должность губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Мероприятие пройдет в Органном зале при соблюдении всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
Онлайн-трансляция мероприятия будет организована на сайте губернатора и правительства Пермского края https://www.permkrai.ru/, на сайте ГТРК «Пермь» https://vesti-perm.ru/, а также на официальных страницах пресс-службы губернатора и правительства Пермского края в социальных сетях.
Онлайн-трансляция мероприятия будет организована на сайте губернатора и правительства Пермского края https://www.permkrai.ru/, на сайте ГТРК «Пермь» https://vesti-perm.ru/, а также на официальных страницах пресс-службы губернатора и правительства Пермского края в социальных сетях.
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