Вступление Дмитрия Махонина в должность губернатора Пермского края можно посмотреть онлайн

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Сегодня, 7 октября, в 13:00 состоится вступление в должность губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Мероприятие пройдет в Органном зале при соблюдении всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.Онлайн-трансляция мероприятия будет организована на сайте губернатора и правительства Пермского края https://www.permkrai.ru/, на сайте ГТРК «Пермь» https://vesti-perm.ru/, а также на официальных страницах пресс-службы губернатора и правительства Пермского края в социальных сетях.