В этом году в нацпроекте по повышению производительности труда число компаний Прикамья увеличится до 92

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До конца года в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» примут участие 92 региональные компании. Сейчас участниками нацпроекта являются 82 компании, еще 5 находятся уже на стадии подписания соответствующего соглашения.Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал важность данного нацпроекта: «Повышение производительности труда на наших предприятиях – это не только укрепление экономической стабильности региона, модернизация и оптимизация рабочего процесса самих производств, но и профессиональный рост работников. Ежегодно на их переобучение направляются десятки миллионов рублей. Соответственно, растет уровень их компетенций, а значит, и заработные платы, улучшаются условия труда».В нацпроекте задействованы предприятия из 18 муниципалитетов Прикамья, общее количество работников которых составляет более 70 тыс. человек.«Нам удалось втянуть в нацпроект предприятия самых разных отраслей – машиностроительной, обрабатывающей, транспортной, пищевой, химической, строительной и других. Получаем хорошие результаты и совместно с консультантами выстраиваем целые экосистемы бережливого производства. На предприятиях по завершению «пилотов» сохраняется настрой на изменения, полученные знания используются на других производственных участках», – рассказала замминистра промышленности Пермского края Елена Дегтярева.Так, компания «Модуль-Строй» оптимизировала процесс производства модульных зданий. В результате выработка на одного человека возросла на 79%, незавершенное производство сокращено на 52%, а время протекания рабочих процессов на 33%. Этого удалось достичь за счет оптимизации производственного потока, организации конвейера изготовления модульных конструкций, оптимизации процесса хранения, внедрении системы управления качеством.Еще один участник нацпроекта – кондитерская фабрика «Пермская». В результате оптимизации процесса сборки наборов конфет на предприятии добились роста выработки на одного сотрудника на 64% (280 штук в смену), сократили время протекания процессов на 50%, а незавершенное производство на 16%. При этом на фабрике отмечают, что к 2024 году повысят производительность на 84%.Данные проекты курировали специалисты «Регионального центра компетенций» – операторы нацпроекта по повышению производительности труда в Пермском крае. «Каждый проект включает в себя не только работу над пилотным потоком производства продукции, но и формирует целеполагание, эффективную декомпозицию целей предприятия, предполагает мероприятия по управлению изменениями – подготовке персонала к реорганизации процессов, включает обязательное непрерывное обучение сотрудников в процессе реализации проекта, а также внедряет методологию проектного управления. До конца года планируем включить в проект еще 11 предприятий, с тремя из которых уже началась работа», – пояснила руководитель проектов «РЦК» Ева Любимова.Напомним, с 2017 года по инициативе президента России Владимира Путина на территории Пермского края реализуется приоритетная федеральная программа «Производительность труда и поддержка занятости». В 2018 году ей присвоен статус национального проекта. С начала реализации нацпроекта в него вступили более 80 региональных компаний. На 31 из них уже завершены мероприятия нацпроекта. Участие в проекте дает предприятиям серьезные меры поддержки. Речь не только о создании и развитии бережливого производства, но и о цифровизации и автоматизации труда.