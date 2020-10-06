В Перми проходят торги на право размещения нестационарных торговых объектов
Пермский край: новости дня
На электронные торги выставлены 25 мест.
Как пояснили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, 6 октября пройдут торги в отношении павильона, предназначенного под размещение объекта общественного питания. Торговый объект необходимо будет разместить по адресу: улица Яблочкова, 48.
13 октября состоятся торги на право размещения нестационарных торговых объектов, среди которых киоски, павильоны и вендинговые автоматы. На следующие торги – 27 октября – выставлены три павильона и палатка.
Участниками аукционов могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого или среднего предпринимательства, организующие и осуществляющие торговую деятельность.
Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены аукциона. С конкурсной документацией можно ознакомиться по ссылке: https://www.gorodperm.ru/actions/property/tradearea/.
Как пояснили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, 6 октября пройдут торги в отношении павильона, предназначенного под размещение объекта общественного питания. Торговый объект необходимо будет разместить по адресу: улица Яблочкова, 48.
13 октября состоятся торги на право размещения нестационарных торговых объектов, среди которых киоски, павильоны и вендинговые автоматы. На следующие торги – 27 октября – выставлены три павильона и палатка.
Участниками аукционов могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого или среднего предпринимательства, организующие и осуществляющие торговую деятельность.
Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены аукциона. С конкурсной документацией можно ознакомиться по ссылке: https://www.gorodperm.ru/actions/property/tradearea/.
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