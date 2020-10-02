Первые 400 школьников Прикамья приступают к обучению в IT-кубе

© Вечерние ведомости

Первые занятия начнутся уже завтра, 7 октября. А до 11 октября ведется набор на дополнительные места по нескольким направлениям.В Пермский центр цифрового образования детей «IT-Куб» зачислено 400 школьников, из них 200 ребят пройдут обучение по коллективным заявкам от школ Перми и Пермского района. Первые занятия для нескольких групп начнутся уже 7 октября.Как отмечают в региональном минобре, в первом потоке занятия пройдут по всем шести направлениям центра «IT-Куб»: искусственный интеллект, системное администрирование, разработка приложений дополненной и виртуальной реальности, разработка мобильных приложений, кибергигиена и работа с большими данными, программирование на Python.Курсы рассчитаны на половину учебного года, а сами занятия будут проходить дважды в неделю по 2 академических часа.Работать с детьми будут молодые наставники, прошедшие специальные курсы повышения квалификации в Фонде развития новых форм образования.Ранее глава региона Дмитрий Махонин отмечал, что в Пермском крае необходимо развивать IT-образование. Это позволит обеспечить высокотехнологичными кадрами IT-индустрию и промышленные предприятия Прикамья, которые реализуют значимые для развития экономики региона инвестиционные проекты.Отметим, у ребят еще есть шанс присоединиться к занятиям, по ряду направлений до 11 октября идет набор на дополнительные места. Актуальная информация размещена на официальном сайте IT-куба https://itcube59.ru.Набор на второй поток откроется в ноябре этого года. В центр планируют принять на обучение ещё около 250 школьников.Центр «IT-куб» создан на базе Академической школы информационных технологий в рамках национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным. IT-куб позволяет развивать цифровую образовательную среду.