Пермякам напоминают о необходимости соблюдать масочный режим в общественном транспорте

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5 октября межведомственная комиссия, состоящая из представителей министерства транспорта Пермского края и контрольно-ревизорской службы МКУ «Гортранс», провела проверку использования масок пассажирами общественного транспорта.В ходе проверки ревизоры МКУ «Гортранс» напоминали о необходимости использовать средства индивидуальной защиты в автобусах и трамваях, а также выдавали маски пассажирам, которые не соблюдали меры необходимой предосторожности.– В условиях распространения коронавирусной инфекции важно соблюдение жителями масочного режима в общественном транспорте. Перед департаментом транспорта поставлена задача информировать пассажиров о необходимости ношения масок при совершении поездок, – отметил начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин.Напомним, согласно Указу главы региона об ограничительных мерах, жителям города необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при посещении замкнутых пространств или мест массового скопления людей. В том числе речь идет об общественном транспорте и других местах, в которых затруднительно соблюдение социальной дистанции.Кроме того, по распоряжению департамента транспорта в автобусах и трамваях размещаются аудио- и видеоматериалы, в которых пассажирам разъясняется необходимость использования средств индивидуальной защиты в общественном транспорте.