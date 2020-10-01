С 7 по 9 октября пермяков приглашают на городские сельскохозяйственные ярмарки

© Вечерние ведомости

Они пройдут в Индустриальном и Кировском районах. Пермяки смогут приобрести товары местных производителей.Как сообщили в МКУ «Пермский центр бизнеса», с 7 по 9 октября откроются две площадки по адресам: улица Мира, 39 (Индустриальный район) и улица Ласьвинская, 18 (Кировский район). Время работы – с 12:00 до 20:00.На ярмарках можно приобрести натуральный мед разных сортов, леденцы, молочную и мясную продукцию от пермских фермеров и многое другое.Отметим, что оператор ярмарок тщательно следит за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и методических рекомендаций Роспотребнадзора для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.По вопросам участия в ярмарках необходимо обращаться к менеджеру по организации Максиму Костенюку по телефону: 8-919-454-10-64.