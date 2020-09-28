В Перми сотрудники наркоконтроля задержали жителя Свердловской области со 100 граммами запрещенных веществ

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Несколько дней тому назад сотрудникам УНК ГУ МВД России по Пермскому краю стало известно, что житель Свердловской области по прозвищу «Стиляга» планирует сбыть крупную партию запрещенных веществ. 34-летнего мужчину цыганской народности задержали недалеко от микрорайона Кислотные дачи.По словам полицейских, подозреваемый в качестве пассажира на такси следовал к предполагаемому покупателю. У мужчины обнаружили около 100 граммов синтетического наркотика. Известно, что клиенту он пообещал привезти гашиш. По мнению сыщиков, употребление изъятого зелья как растительного наркотика могло бы крайне негативно отразиться на здоровье потребителей.Злоумышленник попытался убедить оперативников, что совершенно случайно нашел упаковку с запрещенным веществом в лесу. В полиции к этой версии отнеслись скептически. Оперативники рассказали, что за 100 граммов синтетики «Стиляга» оставил в залог свой личный автомобиль. Машину планировал выкупить после сбыта наркотика предполагаемому покупателю в Перми.По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сам задержанный заключён под стражу.