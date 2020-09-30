Проверка теплосетей зеленым красителем: выявлены порывы на бесхозах и неисправности теплоустановок в домах и соцобъектах

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В Пермском филиале «Т Плюс» и Пермской сетевой компании фиксируют первые итоги проверки тепловых сетей зеленым красителем. По состоянию на утро 06.10.2020 г. об обнаружении сетевой технической воды зеленого цвета или оттенка сообщили жители домов в Индустриальном районе Перми. Сигналы поступили по адресам: проспект Декабристов, 9, 19, Подводников, 6, Советской армии, 49.Выявленный в кранах с горячей водой краситель означает, что теплопринимающая установка дома – нагревательный бойлер – имеет повреждения, вследствие чего техническая вода (поступающая в батареи для отопления) попадает в систему горячего водоснабжения. Использование технической воды для бытовых нужд – мытье посуды, умывание, приготовление пищи – может быть опасно для здоровья жителей. Соответственно, чтобы устранить неполадки, организациям, обслуживающим здания – УК и ТСЖ – нужно провести ремонтные работы на внутридомовых коммуникациях.Также утечки зеленого красителя выявлены в детском саду на проспекте Декабристов, 17 и медицинском учреждении по ул. Грачева, 12.В ходе проверки обнаружена утечка из участка бесхозяйной тепловой сети в Свердловском районе Перми между домами по ул. Емельяна Ярославского, 53 и ул. Солдатова, 27. В результате зеленая вода попала в малую реку Данилиха. Сообщение о дефекте передано в районную администрацию, которая отвечает за этот теплопровод.Напомним, проверка тепловых сетей проходит в Перми с 1 октября. Применяемый краситель безопасен для людей и рекомендован к использованию санитарными правилами.В случае если вы заметили в кране или на улице воду ярко-зеленого цвета, следует сохранять спокойствие и сообщить в свою управляющую компанию или call-центр Пермской сетевой компании по телефону 243-72-99.