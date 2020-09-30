Проверка теплосетей зеленым красителем: выявлены порывы на бесхозах и неисправности теплоустановок в домах и соцобъектах

13.07 Вторник, 6 октября 2020
Пермский край: новости дня
В Пермском филиале «Т Плюс» и Пермской сетевой компании фиксируют первые итоги проверки тепловых сетей зеленым красителем. По состоянию на утро 06.10.2020 г. об обнаружении сетевой технической воды зеленого цвета или оттенка сообщили жители домов в Индустриальном районе Перми. Сигналы поступили по адресам: проспект Декабристов, 9, 19, Подводников, 6, Советской армии, 49.

Выявленный в кранах с горячей водой краситель означает, что теплопринимающая установка дома – нагревательный бойлер – имеет повреждения, вследствие чего техническая вода (поступающая в батареи для отопления) попадает в систему горячего водоснабжения. Использование технической воды для бытовых нужд – мытье посуды, умывание, приготовление пищи – может быть опасно для здоровья жителей. Соответственно, чтобы устранить неполадки, организациям, обслуживающим здания – УК и ТСЖ – нужно провести ремонтные работы на внутридомовых коммуникациях.

Также утечки зеленого красителя выявлены в детском саду на проспекте Декабристов, 17 и медицинском учреждении по ул. Грачева, 12.

В ходе проверки обнаружена утечка из участка бесхозяйной тепловой сети в Свердловском районе Перми между домами по ул. Емельяна Ярославского, 53 и ул. Солдатова, 27. В результате зеленая вода попала в малую реку Данилиха. Сообщение о дефекте передано в районную администрацию, которая отвечает за этот теплопровод.

Напомним, проверка тепловых сетей проходит в Перми с 1 октября. Применяемый краситель безопасен для людей и рекомендован к использованию санитарными правилами.

В случае если вы заметили в кране или на улице воду ярко-зеленого цвета, следует сохранять спокойствие и сообщить в свою управляющую компанию или call-центр Пермской сетевой компании по телефону 243-72-99.
© Вечерние ведомости
Тысячи человек в центре Екатеринбурга остались без отопления и горячей воды
30 сентября 2020
В Свердловской области за халатность будут судить бывшего руководителя МУПа
01 октября 2020
99,8% домов подключено к отоплению в Екатеринбурге
01 октября 2020
Прокуратура в Алапаевске проверит информацию об избиении инвалида
01 октября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Анатолий Маховиков: Возможности и компетенции ГК «КОРТРОС» востребованы в Перми

Пермский дивизион Группы приступает к реализации нового масштабного проекта
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
15:42 Первые 400 школьников Прикамья приступают к обучению в IT-кубе
15:37 Пермякам напоминают о необходимости соблюдать масочный режим в общественном транспорте
15:34 С 7 по 9 октября пермяков приглашают на городские сельскохозяйственные ярмарки
15:28 Служба крови Пермского края признана одной из лучших в России
15:25 В Пермском крае родители смогут следить за успеваемостью детей через смартфон
13:30 Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье – 0,9%
13:26 В Перми сотрудники наркоконтроля задержали жителя Свердловской области со 100 граммами запрещенных веществ
13:15 В Пермском крае выявлено 88 случаев коронавируса
13:07 Проверка теплосетей зеленым красителем: выявлены порывы на бесхозах и неисправности теплоустановок в домах и соцобъектах
23:55 В Перми коммерческая недвижимость должника за тепло выставлена на торги
19:07 Объявлен конкурс на строительство нового здания Пермской художественной галереи
18:53 COVID-19 выявлен у жителей 18 территорий Пермского края
18:38 Операторы горячей линии по вопросам COVID-19 и ОРВИ помогают 1200 жителям Прикамья ежедневно
16:05 Началось строительство отдельного корпуса со спортзалом для школы «Уральское подворье» в Перми
15:58 Сотрудники полиции начали выдавать жителям Пермского края защитные маски
14:20 Изменение схемы маршрутизации в Прикамье позволило ускорить обслуживание выездов к пациентам на 20 минут
14:16 В Перми закончен ремонт всех дворов по нацпроекту
14:07 За сутки в медучреждениях Прикамья для лечения пациентов с COVID-19 развернуто еще 115 коек
13:52 Зарплатные кредиты помогли сохранить 19 тысяч рабочих мест в Пермском крае
12:55 Среди заболевших коронавирусом в Прикамье шестеро детей
12:52 Пермский легкоатлет Владимир Никитин установил новый национальный рекорд на полумарафоне
Все новости
15:55 Нобелевскую премию по физике присудили за исследования черных дыр
15:32 В Москве временно отменят льготный проезд для школьников и пенсионеров
15:14 Песков: ничего нового в разбирательстве с Навальным не произошло
14:55 ЦИК в Киргизии признала результаты выборов недействительными
12:46 В России выявили 11 615 новых случаев коронавируса
12:45 На Камчатке ученые выявили необычные изменения цвета и отложения в реке Налычево
12:32 Сотрудники ФСБ задержали двух человек по подозрению в передаче российской гостайны Эстонии
12:23 В возрасте 69 лет скончался один из основателей группы «Митьки» Владимир Тихомиров
12:12 Ангела Меркель сегодня в Берлине встретится со Светланой Тихановской
12:02 Глава МИД Турции Чавушоглу сегодня посетит Баку и встретится с Алиевым
11:50 В России может быть введён штраф за парковку на газонах
11:35 В Минобороны Армении заявили об уничтожении 200 военных Азербайджана
11:28 В Роспотребнадзоре рассказали о людях с врожденной защитой от коронавируса
11:20 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке захвата власти в стране
11:13 Путин назначил бывшего руководителя Дагестана Васильева своим советником
17:10 Опубликована стенограмма переговоров Путина и Клинтона, касающаяся гибели АПЛ «Курск»
16:48 В Кремле считают гибель журналистки Ирины Славиной трагическим происшествием
16:36 По словам Лаврова, врачи Charite не нашли в анализах Навального следов боевых отравляющих веществ
16:19 В Минпросвещения не подтвердили информацию о переводе школьников на дистанционное обучение
16:10 Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили за открытие вируса гепатита С
12:41 В России за сутки выявили 10888 случаев COVID-19
Новости России и мира
15:10
6/10
 Владимир Путин пообещал приехать на Средний Урал в мае 2021 года
12:37
6/10
 Число заболевших коронавирусом на Среднем Урале превысило 30 тысяч
12:35
5/10
 175 новых случаев коронавируса выявили на Среднем Урале
21:27
4/10
 Музейные экспонаты оборонного завода в Екатеринбурге выбросили в подсобку
12:44
4/10
 В Свердловской области коронавирусом заболели ещё 172 человека
00:57
4/10
 В Тавде в результате пожара погибло пять человек. В их числе трое маленьких детей
20:18
3/10
 России не избежать санкций, если ОЗХО подтвердит отравление Навального
13:01
3/10
 В России COVID-19 обнаружен у 1,2 млн человек
12:55
3/10
 Ещё 165 свердловчан заболели коронавирусом
20:14
2/10
 В Нижнем Новгороде главный редактор издания «Коза Пресс» покончила с собой у здания МВД
15:35
2/10
 Экс-начальнику сельской управы на Урале вынесли приговор за получение взятки
15:12
2/10
 Организатору «Майской велопрогулки» в Екатеринбурге, осужденному за сбыт наркотиков, смягчили приговор
13:00
2/10
 В России выявили еще 9 412 новых случаев коронавируса
12:55
2/10
 164 новых случая COVID-19 выявили в Свердловской области
14:58
1/10
 Владельцу массажных салонов в Екатеринбурге вынесли приговор по «наркотической» статье
12:35
30/09
 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 149 человек
11:56
30/09
 Тысячи человек в центре Екатеринбурга остались без отопления и горячей воды
20:03
29/09
 В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи с обрушением моста
19:28
29/09
 Под Екатеринбургом рухнул пешеходный мост
15:49
29/09
 «Мы настроены на мир и стабильность»: азербайджанский консул призвал соотечественников не устраивать провокации на территории России
13:28
29/09
 Суд приговорил уктусского стрелка к пожизненному лишению свободы
Все новости