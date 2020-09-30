Объявлен конкурс на строительство нового здания Пермской художественной галереи

19.07 Понедельник, 5 октября 2020
Пермский край: новости дня
Управлением капитального строительства Пермского края объявлена закупочная процедура на разработку рабочей документации и строительство нового здания художественной галереи в Перми – одного из приоритетных проектов «Пермь-300», реализуемых к предстоящему юбилею краевой столицы. Начальная (максимальная) цена контракта – 4,123 млрд руб.

В соответствии с техническим заданием, на разработку рабочей документации подрядчику будет дано 8 месяцев, на строительство отводится 2 года. Сдать объект в эксплуатацию необходимо в третьем квартале 2023 года. При исполнении контракта подрядчик должен опираться на утвержденную архитектурную концепцию объекта и проектную документацию, разработанную ООО «Проект СПиЧ» и получившую положительное заключение Госэкспертизы.

В реализации проекта нового здания Пермский край рассчитывает на федеральную поддержку. Об этом глава региона Дмитрий Махонин попросил президента РФ Владимира Путина во время рабочей встречи. Глава государства отметил, что проект строительства нового здания галереи будет тщательно проработан с Правительством РФ на предмет финансирования.

Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, курирующий вопросы культуры и туризма, в рамках рабочего визита посетил художественную галерею. Он отметил, что краю будет оказана вся необходимая поддержка по реализации проекта. «В качестве хранилища уникальных экспонатов, которые представляют мировую ценность, сейчас используется кафедральный собор. Необходимо в ближайшее время решить вопрос с новым зданием галереи. Попытаюсь добиться, чтобы оно было построено к 2023 году (год 300-летия Перми – ред.). Прежде всего, для того, чтобы люди могли увидеть шедевры, которые хранятся в фондах, и, конечно, чтобы можно было использовать храм по назначению», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Махонин отметил, что край готов реализовать проект в срок. «Построить новое здание – еще не самая трудная задача. Подготовить к переезду всю коллекцию, которая насчитывает 54 тыс. экспонатов, – тоже трудоемкий процесс. Но если будет поставлена задача успеть всё до 2023 года, то будем ее выполнять», – обозначил Дмитрий Махонин.

Строительство будет вестись по ул. Советской, 1. Площадь пятиэтажного здания составит 21,6 тыс. кв. метров, что в семь раз больше сегодняшней площади галереи. Это позволит организовать новые экспозиции с применением современных технологий. Как указано в техзадании, экспозиции включат в себя новые разделы: кабинеты графики, нумизматики, стекла и фарфора, редкостей, будут также бронекладовая, советское искусство, русская скульптура, история музея, народное искусство Пермского края.

В составе объекта предусмотрены образовательный центр, библиотека музея, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские. В образовательном центре будут проходить мастер-классы по живописи, графике, гончарному делу и другие. В библиотеке будет размещено порядка 30 тыс. книг фонда галереи, кроме того, открытым для исследователей станет научный архив, включающий порядка 6 тыс. дел.

Напомним, старт проекту «Пермь-300» был дан президентом России Владимиром Путиным. В программу подготовки к юбилею краевой столицы вошли свыше 100 объектов, из них 18 – по направлению «Культура». В число приоритетных также входит строительство и модернизация учреждений здравоохранения, образования, спорта, развитие городской среды и транспортной инфраструктуры.

По поручению главы региона Дмитрия Махонина в августе в число приоритетных проектов «Пермь-300» также вошло новое здание для Пермской художественной галереи, по которому подготовлена заявка на включение в федеральную адресную инвестиционную программу, капремонт одного из самых крупных городских ДК – им. А.Г. Солдатова, заявку на софинансирование которого планируется подать в программу «Реновация и строительство объектов культуры» нацпроекта «Культура». Кроме того, в список вошел ремонт здания Пермского театра юного зрителя (частично финансирование уже включено в 2021 год в рамках федеральных субсидий нацпроекта «Культура»).

Пермская художественная галерея на данный момент расположена в здании Спасо-Преображенского собора. С момента ее открытия в 1932 году объемы коллекции увеличились более чем в 25 раз, а выставочные площади остались прежними. В настоящее время для посетителей показывается 1,5% всей коллекции. Среди знаковых экспонатов – всемирно известные деревянные скульптуры «Пермские боги». В планах сотрудников учреждения – с 2020 по 2023 год восстановить около 1 тыс. вещей из коллекции галереи. Все они будут включены в новую экспозицию в построенном здании.
© Вечерние ведомости
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