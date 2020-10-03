COVID-19 выявлен у жителей 18 территорий Пермского края
Пермский край: новости дня
По результатам исследований за минувшие сутки, в Прикамье выявлено 87 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие проживают в 18 территориях региона.
Больше всего инфицированных выявлено в краевой столице (46). В Пермском районе обнаружено еще 10 заболевших, еще 8 - в Чайковском. Четыре инфицированных за сутки выявлено в Кунгурском районе, три - в Добрянке. Еще по два заболевших обнаружено в Губахе, Орде и Суксуне. По одному заболевшему коронавирусом результаты исследования подтвердили в 10 территориях Прикамья: Александровском округе, Березовском районе, Березниках, Кизеле, Кудымкаре, Горнозаводске, Кишерти, Куединском районе, Лысьве и Соликамске.
Всего в Пермском крае выявлено 10248 заболевших. На сегодня случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех территориях Прикамья.
Больше всего инфицированных выявлено в краевой столице (46). В Пермском районе обнаружено еще 10 заболевших, еще 8 - в Чайковском. Четыре инфицированных за сутки выявлено в Кунгурском районе, три - в Добрянке. Еще по два заболевших обнаружено в Губахе, Орде и Суксуне. По одному заболевшему коронавирусом результаты исследования подтвердили в 10 территориях Прикамья: Александровском округе, Березовском районе, Березниках, Кизеле, Кудымкаре, Горнозаводске, Кишерти, Куединском районе, Лысьве и Соликамске.
Всего в Пермском крае выявлено 10248 заболевших. На сегодня случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех территориях Прикамья.
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