Операторы горячей линии по вопросам COVID-19 и ОРВИ помогают 1200 жителям Прикамья ежедневно

18.38 Понедельник, 5 октября 2020
Пермский край: новости дня
С 24 сентября по 2 октября на горячую линию COVID-19 только по вопросам ОРВИ поступило 246 звонков. Напомним, при ухудшении состояния необходима вызвать врача на дом, не заниматься самолечением. Единый телефон неотложной помощи - +7 (342) 270-09-03.

С 24 сентября на горячую линию по вопросам коронавирусной инфекции и самоизоляции можно также позвонить по вопросам ОРВИ. Как сообщили в краевом мининформразвития и связи, самый популярный вопрос по данной теме - «Что делать при симптомах ОРВИ». За неделю за информацией по этому поводу обратились 246 раз.

За весь период на горячую линию по коронавирусу поступило свыше 122 тысяч звонков. Среднее количество звонков, которые операторы колл-центра принимают в день (по данным с 24 сентября) – более 1200. Отметим, для повышения оперативности работы горячей линии количество операторов увеличено вдвое - с 10 до 20 человек.

Напомним, расширить функционал колл-центра по вопросам COVID-19 поручил глава Пермского края Дмитрий Махонин. «Жители не должны искать номер, по которому им ответят на важные для них вопросы о здоровье, нужно дать «единое окно». Тем более сейчас вопрос пандемии коронавируса и вопросы по сезонным заболеваниям очень тесно связаны друг с другом», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

На линии жителям могут подсказать, по какому телефону можно вызвать врача, при каких случаях возможна госпитализация, при каких симптомах респираторного заболевания необходимо сдать тест на covid-19 и др. Как отмечают в минздраве, открытие телефонной линии позволит снизить нагрузку на операторов служб неотложной и скорой помощи, а значит повысить скорость реакции на звонки тех жителей, которым необходима экстренная помощь. По словам медиков, сейчас часто жители обращаются по знакомым номерам телефонов, например, 03, и пытаются получить консультацию в режиме онлайн. Теперь все ответы по ОРВИ можно получить по специальному телефону.

Также глава Прикамья Дмитрий Махонин на заседании оперштаба поставил задачу усилить диспетчерский центр «неотложки», так как проблема с дозвоном у жителей региона остается. К 4 октября Дмитрий Махонин поручил увеличить число операторов в два раза. При этом сотрудники должны быть подготовлены и обладать базой знаний по ОРВИ, гриппу и коронавирусу, чтобы направить вызов в нужное отделение помощи. «Очереди на скорую помощь сокращаются, но надо усилить работу колл-центра, время ожидания остается большим. Важно, чтобы операторы были квалифицированные, обученные. Важная задача – усилить «неотложку», чтобы разгрузить «скорую», и жители получали необходимую помощь на дому в те же сутки, когда за ней обратились», – поставил задачу глава региона.

Общий официальный колл-центр Пермского края по всем вопросам, связанным с эпидемией, начал работать 12 марта по инициативе главы Пермского края Дмитрия Махонина на базе Пермского краевого МФЦ и Пермского краевого медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ).

Для сотрудников «горячей линии» разработаны методические рекомендации, справочники с ответами на вопросы по режиму самоизоляции и правам граждан. Дополнительно организована возможность переадресации звонков в профильные ведомства, если вопрос узкоспециальный.
© Вечерние ведомости
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