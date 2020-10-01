Началось строительство отдельного корпуса со спортзалом для школы «Уральское подворье» в Перми

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Управлением капитального строительства Пермского края заключен контракт на строительство отдельного корпуса для образовательного учреждения «Уральское подворье». В этой школе обучаются дети, находящиеся в социально опасном положении. Ранее ребята занимались физкультурой в неприспособленном помещении. Теперь современный спортзал в рамках проекта «Пермь-300» построит ООО «НК РЕГИОНПЕРМСТРОЙ», цена контракта – 49,830 млн руб.Площадь корпуса составит 583,6 кв. м, между ним и зданием школы будет построен теплый переход. Для занятий на свежем воздухе появятся баскетбольная площадка и площадка для сдачи норм ГТО. В спортзале смогут заниматься 25 человек в час.Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2021 году. Сейчас подрядчик приступает к подготовке строительной площадки, установке ограждения.Как отмечают в министерстве образования и науки Пермского края, в школе «Уральское подворье» учатся 450 детей по адаптивной программе. Ребята получают основное общее образование и профессиональную подготовку по 9 профессиям: повар, пекарь, кондитер, маляр, парикмахер, столяр, токарь, слесарь, продавец.Всего к 300-летию Перми в городе должно быть построено и модернизировано 33 объекта образования. «Благополучие и создание комфортных условий для обучения подрастающего поколения должны быть одними из определяющих направлений в преображении краевой столицы», – подчеркнул Дмитрий Махонин.Напомним, к юбилею краевой столицы в Перми появится еще один важный объект – центр выявления и поддержки одаренных детей «Академия первых». Пока Академия временно разместится на площадке одной из пермских школ.На оснащение «Академии первых» в этом году из федерального и краевого бюджетов в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным, выделено 336 млн руб. Центр заработает уже с октября. Всего в нем смогут обучаться порядка 4 тыс. детей ежегодно.