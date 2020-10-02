Сотрудники полиции начали выдавать жителям Пермского края защитные маски

© Вечерние ведомости

На эти цели по поручению главы региона полицейским передан 1 млн масок. Еще 1 млн передан в образовательные учреждения Прикамья.В минувшие выходные сотрудники полиции вновь начали проводить с гражданами разъяснительные беседы о важности соблюдения мер предосторожности и масочного режима и выдавали средства индивидуальной защиты тем, кто в них нуждается. В первую очередь людям, относящимся к группе риска (старше 65 лет и с хроническими заболеваниями). Мероприятия призваны помочь жителям региона уберечь здоровье в период распространения коронавируса и сезонного роста простудных заболеваний. На эти цели по поручению главы Прикамья Дмитрия Махонина из имеющихся резервов сотрудникам полиции передан 1 млн масок.Напомним, подобные мероприятия на территории региона уже проходили в апреле. Тогда только за 2 дня на территории региона волонтерскими и ведомственными организациями было выдано порядка 15 тыс. масок.Отметим, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день коэффициент заражаемости составляет 1,09, при этом с 15 сентября он не опускался ниже 1. С 14 сентября число выявленных случаев коронавируса в сутки увеличилось с 61 до 83. По словам главного санитарного врача Пермского края Виталия Костарева, основные причины роста заболеваемости – несоблюдение масочного режима и социального дистанцирования. Большинство новых заболевших посещали массовые мероприятия и пользовались общественным транспортом. В условиях сложившейся ситуации Дмитрий Махонин призвал жителей края ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих.Кроме того, краевые власти передали 1 млн защитных масок в школы, техникумы и колледжи Прикамья. Средства индивидуальной защиты получили 24,5 тыс. педагогов образовательных учреждений по всему краю. Ранее Дмитрий Махонин поручил обеспечить учителей защитными масками, чтобы снизить риск возникновения очагов заболевания в образовательных учреждениях. Напомним, Роспотребнадзор рекомендует педагогам носить СИЗы во внеурочное время.