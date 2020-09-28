Изменение схемы маршрутизации в Прикамье позволило ускорить обслуживание выездов к пациентам на 20 минут

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За минувшие выходные время обслуживания вызовов скорой медицинской помощи сократилось на 17%. Об этом сегодня, 5 октября, на аппаратном совещании доложила главе Прикамья Дмитрию Махонину министр здравоохранения региона Оксана Мелехова. По ее словам, среднее время оказания первой помощи пациентам составило 102 минуты, тогда как ранее этот показатель составлял 123 минуты.Напомним, 1 октября глава Пермского края Дмитрий Махонин дал поручение изменить распределение потоков пациентов с симптомами ОРВИ для постановки диагноза, чтобы повысить скорость оказания медицинской помощи жителям Прикамья. В связи с этим было принято решение доставлять пациентов с симптомами респираторных заболеваний в приемные отделения больниц и принимать следующий вызов, а не стоять вместе с заболевшими в очередях на компьютерные томографы (КТ). Новая схема маршрутизации начала действовать со 2 октября.Помимо этого, чтобы разгрузить операторов «скорой», по поручению Дмитрия Махонина был усилен диспетчерский центр службы неотложной медицинской помощи – число операторов увеличилось в два раза. Это способствовало решению проблемы с дозвоном жителей в «неотложку».«По статистике за прошедшие выходные, общее количество обращений в скорую медицинскую помощь уменьшилось на 6%. Было – 4065, стало – 3800», – уточнила Оксана Мелехова.Министр здравоохранения Прикамья также отметила, что новая схема маршрутизации позволила на 32% ускорить время обслуживания вызовов пациентов с пневмонией, выявленной методом КТ, – с 240 до 160 минут.Напомним, при появлении симптомов ОРВИ жителям Пермского края необходимо сначала вызвать врача на дом по телефону поликлиники, дождаться его прихода, получить первичный осмотр, лечиться согласно рекомендациям. Единый телефон неотложной помощи: +7 (342) 270-09-03.Кроме того, в настоящее время для всех жителей Пермского края доступна консультация по вопросам ОРВИ и COVID-19 по телефону. Для этого по поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина было увеличено количество специалистов колл-центра и расширен функционал горячей линии по COVID-19, ее номер: +7 (342) 258-07-87. Гражданам могут подсказать, по какому телефону можно вызвать врача, при каких случаях возможна госпитализация, при каких симптомах респираторного заболевания необходимо сдать тест на COVID-19 и др.Отметим, для ускорения обработки вызовов врачей на дом в Прикамье были мобилизованы терапевты и педиатры – большая их часть будет направлена на оказание неотложной медицинской помощи на дому.