Среди заболевших коронавирусом в Прикамье шестеро детей

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Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 87 новых случаев заражения COVID-19: 31 человек проходит лечение в больницах, 56 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 10248. Ежесуточный прирост больных составил 0,9% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,09 (на 4 октября – 1,09).Из 87 новых инфицированных – 37 мужчин, 44 женщины, 6 детей (5 мальчиков и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 31 человек, 36 человек в возрасте 45-65, 14 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.