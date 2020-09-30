Пермский легкоатлет Владимир Никитин установил новый национальный рекорд на полумарафоне

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4 октября в Москве состоялся полумарафон «Моя столица». Владимир Никитин одержал победу с результатом 1:01:09, что стало новым рекордом России на этой дистанции. Предыдущий рекорд — 1:01:15 — был установлен в 1996 году Дмитрием Капитоновым и продержался 24 года. Владимир Никитин был награждён премией в 1 миллион рублей от титульного партнёра соревнования — группы компаний «Фармэко».Комментируя результаты забега, Владимир Никитин поделился, что не планировал ставить рекорд. «Получилось так, что я не смог себя остановить. Часы у меня пропиликали на 10 км – там было 29:27. Я понял, что могу становить личный рекорд. До этого личный был 01:03:26 – это я дебютировал в Санкт-Петербурге. Я рассчитывал выбежать из 1:03:00, - рассказал пермский легкоатлет. – Трасса рабочая, было тяжело».Напомним, Владимир Никитин установил рекорд Московского марафона, пробежав 10 км за 28 минут и 22 секунды. Ему же принадлежал прошлый рекорд: 28 минут и 40 секунд.Победителем марафона стал Юрий Чечун, преодолев расстояние в 42,2 километра за 2 часа 16 минут 7 секунд. Напомним, Юрий победил в Пермском марафоне в начале сентября. Второе место занял Искандер Ядгаров с результатом 2 часа 16 минут 16 секунд. На третьем месте Николай Волков, пробежавший марафон за 2 часа 18 минут 30 секунд.