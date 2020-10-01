В Прикамье 13 тысяч педагогов получили первую федеральную выплату за классное руководство

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В Прикамье в преддверии Дня учителя 13 тысяч педагогов Пермского края получили денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5 тысяч и 10 тысяч рублей. Размер вознаграждения зависит от количества классов у педагога. В сентябре классным руководителям было выплачено 120 млн рублей.С начала текущего учебного года по поручению президента России Владимира Путина выплаты из федерального бюджета будут ежемесячными. Всего Пермскому краю из федерального бюджета до конца текущего года выделено 480 млн рублей. Более того, вознаграждение предусматривается с сохранением установленных региональных надбавок.Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что основная задача властей – обеспечить преподавателям и воспитателям достойную заработную плату и повысить их социальный статус.Отметим, в регионе существует ряд мер социальной поддержки педагогических работников. «Мы можем условно разделить краевые меры поддержки на 2 вида. Первые – это для молодых педагогов, которых мы стараемся стимулировать и привлекать в профессию. Например, единовременная выплата 50 тысяч рублей, ежемесячные надбавки в течение 3 лет. Второй вид предусматривает выплаты для всех учителей независимо от опыта работы», – комментирует министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.Кроме того, стимулирующие выплаты получают педагоги, которым присвоена высшая квалификационная категория, кто удостоен государственных наград за работу в сфере образования. Ежегодно по результатам обучения школьников в рамках проекта «Ступени» пермские педагоги получают разовую годовую премию.Дополнительно в регионе реализуется проект «Земский учитель». Учителя, переехавшие для работы в сельскую школу или школу небольших городов, получают по 1 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. В 2020 году такой поддержкой воспользовались 37 учителей.В период распространения коронавирусной инфекции благодаря решению Дмитрия Махонина Пермский край выделил дополнительные средства на поощрение педагогов, обеспечивших дистанционное обучение учащихся и работу дошкольных дежурных групп в этот период распространения коронавирусной инфекции. Всего из резервного фонда правительства края было выделено 287 млн руб. кроме того, специалистам, задействованным на ЕГЭ в период распространения коронавирусной инфекции, были увеличены выплаты в 2 раза.Напомним, в министерстве образования и науки Пермского края работает «горячая линия» по выплатам за классное руководство.