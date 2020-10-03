В Пермском крае проведено более 600 тысяч исследований на коронавирус

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По данным на 4 октября, в Пермском крае проведено 600 073 исследования на коронавирус, в том числе более 230 тыс. тестов проведено в медицинских организациях. Обследовано 525 313 жителей региона. Таким образом, тест на COVID-19 прошёл каждый пятый житель Прикамья.По данным минздрава, в среднем в сутки проводится чуть более 3 тыс. исследований на COVID-19. Тестирование осуществляется в четырех лабораториях минздрава: краевом центре борьбы со СПИД, краевой инфекционной больнице, краевой станции переливания крови и краевой клинической больнице. Остальные – в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ №140, а также в частных клиниках.При этом с начала июня подтверждающие анализы на коронавирус начали проводить в 2 лабораториях, подведомственных краевому минздраву. До этого все тесты повторно проверялись в лаборатории федерального Роспотребнадзора, результаты приходили с задержкой.