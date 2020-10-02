Дмитрий Махонин поручил в два раза увеличить число операторов горячей линии неотложной помощи в Прикамье

16.17 Суббота, 3 октября 2020
Пермский край: новости дня
На заседании оперштаба по противодействию распространению коронавируса министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова доложила об усилении службы неотложной медицинской помощи на территории региона. По ее словам, на единый телефон неотложной помощи (+7 (342) 270-09-03) ежесуточно поступает порядка 5 тыс. вызовов. Это в 1,5 раза больше, чем в августе. Для приема вызовов на сегодня вышло еще 11 операторов, работает 105 бригад медпомощи для обслуживания вызовов по ОРВИ, отдельно выделены мобильные бригады для пациентов с подтвержденным ковидом, которые также осуществляют забор мазков (86 бригад) и отдельные бригады для прочих вызовов (почти 400 бригад).

Глава Прикамья Дмитрий Махонин поставил задачу усилить диспетчерский центр «неотложки», так как проблема с дозвоном у жителей региона остается. К завтрашнему дню Дмитрий Махонин поручил увеличить число операторов в два раза. При этом сотрудники должны быть подготовлены и обладать базой знаний по ОРВИ, гриппу и коронавирусу, чтобы направить вызов в нужное отделение помощи. «Очереди на скорую помощь сокращаются, но надо усилить работу колл-центра, время ожидания остается большим. Важно, чтобы операторы были квалифицированные, обученные. Важная задача – усилить «неотложку», чтобы разгрузить «скорую», и жители получали необходимую помощь на дому в те же сутки, когда за ней обратились», – поставил задачу глава региона.

Как пояснила Оксана Мелехова, для ускорения выезда врачей на дом в Прикамье формируются дополнительные мобильные бригады. Эта мера позволит закрывать потребность жителей в неотложной помощи в течение суток. «За последние два дня количество бригад неотложной помощи в целом по краю увеличено на 10%, при этом по городу прирост гораздо больше, – рассказала министр. – в Ленинском и Дзержинском районах Перми количество бригад увеличено почти в 2 раза».

Сейчас каждое медучреждение определяет, сколько врачей будет привлечено для работы, чтобы неотложная помощь оказывалась обязательно в срок до 24 часов. Главврачи исходят из фактической потребности прикрепленного населения в неотложной помощи. В мобильные бригады войдут участковые врачи-терапевты/педиатры, фельдшеры, наделенные функциями лечащего врача, прошедшие подготовку по вопросам профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, а также врачи других специальностей. Все они будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Министр здравоохранения подчеркнула, что для увеличения числа врачей, осматривающих пациентов на дому, временно сокращено количество плановых приемов в поликлиниках: «Мы вынуждены ограничить плановые осмотры, но при этом на 100% сохраняем время для пациентов с онкологией и кардиологическими заболеваниями, а также для пациентов на льготном обеспечении и пациентов с хроническими заболеваниями, групп риска, для которых будет усилена работа в виде активных посещений на дому, что поможет избежать ухудшения состояния и исключить дополнительную нагрузку на службу неотложной медицинской помощи», – пояснила министр. Также Оксана Мелехова добавила, что в медучреждениях усилены организационные меры. Например, чтобы не допустить формирование очередей, потоки пациентов разводятся по разным помещениям поликлиник.

Помогать в работе и взаимодействии с пациентами, имеющими хронические заболевания, в своевременной выписке рецептов пациентам, нуждающимся в льготных лекарствах, в том числе с применением дистанционных технологий, будут волонтерские и иные организации.

Напомним, со вчерашнего дня министерство здравоохранения Пермского края изменило порядок госпитализации пациентов с симптомами ОРВИ и пневмонии и подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Сейчас пациенты, имеющие признаки ОРВИ, пневмонии тяжелой и средне-тяжелой степени тяжести и с положительным результатом тестирования на COVID-19, будут сразу доставлены в приемное отделение для решения вопроса о госпитализации. Ранее данным пациентам перед госпитализацией проводилось КТ для диагностики состояния легких (пять КТ в Перми и еще столько же в других крупных городах края). Причем машины вместе с пациентами ожидали в очереди, пока позвонивший не попадет на исследование через КТ. Теперь бригады скорой медицинской помощи будут доставлять таких пациентов в приемные отделения больниц города и края и принимать следующий вызов.

В приемных отделениях поступивший пациент будет проходить предварительный осмотр врача. При необходимости и подозрении на коронавирус он будет направляться сначала на рентген, который, как и КТ, является методом диагностики пневмоний, согласно рекомендациям Минздрава РФ, либо на компьютерную томографию. После получения результатов исследований медики назначат лечение. Если подозрения на коронавирус не подтверждаются, то пациент самостоятельно добирается домой на амбулаторное лечение. Если подозрения на коронавирус останутся, то пациент будет направлен на дополнительное обследование.
© Вечерние ведомости
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