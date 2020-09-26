Оперштаб: Организациям Пермского края рекомендовано переводить сотрудников на удаленный формат работы

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Сегодня, 2 октября, на заседании оперштаба рассмотрели вопрос о режиме дистанционной работы для сотрудников организаций и предприятий Пермского края.По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день коэффициент заражаемости составляет 1,07, при этом с 15 сентября он не опускался ниже 1. С 14 сентября число выявленных случаев коронавируса в сутки увеличилось с 61 до 83. По словам главного санитарного врача Пермского края Виталия Костарева, основные причины роста заболеваемости – несоблюдение масочного режима и социального дистанцирования. Большинство новых заболевших посещали массовые мероприятия и пользовались общественным транспортом.«Многие предприятия в регионе уже имеют успешный опыт организации рабочего процесса удаленно. Сейчас мы рекомендуем перевести на дистанционный формат тех сотрудников, чье непосредственное присутствие в офисе не требуется. Это позволит снизить количество социальных контактов между сотрудниками учреждений, а также пассажиропоток в общественном транспорте в часы пик. Принимаемые меры могут способствовать снижению темпов распространения коронавируса в регионе», – отметил глава региона Дмитрий Махонин.Руководителям предприятий и организаций региона рекомендовано обеспечить режим дистанционной работы для всех работников, выполнение трудовой функции которых возможно дистанционно - без ущерба для производственного процесса. Кроме того, рекомендации предусматриваются для работников, страдающих хроническими заболеваниями, а также сотрудников, обеспечивающих уход за гражданами, относящимся к группе риска.Кроме того, отдельным пунктом изменений в Указ предусмотрены рекомендации перехода на дистанционную работу госслужащих, работников государственных предприятий и учреждений Пермского края. Стоит отметить, что окончательное решение о переводе сотрудников на дистанционный режим остается за руководителем учреждения или госоргана. Аналогичные рекомендации прописаны для глав муниципальных образований.Соответствующие изменения в Указ вступят в силу с момента официального опубликования. Планируется, что это произойдет 2 октября.Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что руководители организаций также должны строго следить за соблюдением текущих мер безопасности: сотрудникам необходимо проходить утреннюю термометрию перед заступлением на работу, а также соблюдать масочный режим.Напомним, подобный формат работы уже применялся с апреля, чтобы минимизировать количество социальных контактов. На период режима самоизоляции предприятия и организации временно перевели сотрудников на удаленный формат. По словам специалистов, это стало одним из факторов, сдерживающих распространение новой коронавирусной инфекции. Весной Пермский край не опускался ниже 70 рангового места по количеству случаев заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. населения среди регионов России. На сегодняшний день в крае 384,38 случая на 100 тыс. населения, что соответствует 73 строчке из 85.