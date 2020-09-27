Краевой поддержкой в связи с COVID-19 воспользовалось порядка 40% предпринимателей Прикамья

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На прямые финансовые меры поддержки из бюджета Пермского края направлено более 1,1 млрд рублей. Выпадающие доходы по налоговым меры поддержки составили порядка 1,5 млрд руб.За три месяца действия ограничений деятельности некоторых сфер бизнеса правительство Пермского края приняло три пакета мер поддержки. Они охватили наиболее пострадавшие отрасли бизнеса. Благодаря принятым мерам федеральную и региональную поддержку смогли получить предприятия региона, работающие в 35 сферах деятельности. Указанные меры поддержки охватили порядка 190 тыс. человек, занятых в пострадавших отраслях, что составляет более 40% занятых в МСП (всего на территории Пермского края чуть более 90 тысяч субъектов МСП), и около 15% от всего экономически активного населения Пермского края.Во время обсуждения мер поддержки пермскому бизнесу глава Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал: «Наша главная задача – не только помочь бизнесу сохранить рабочие места, но по возможности и поддержать те компании, которые готовы в сегодняшней ситуации увеличить свои коллективы, принимая на работу (в том числе и временную) безработных».Первый пакет мер поддержки включал в себя налоговые преференции бизнесу, расширил федеральный перечень наиболее пострадавших отраслей. На региональном уровне в него вошли 11 отраслей малого и среднего бизнеса. Чуть позже был принят второй пакет мер поддержки, согласно которому в региональный перечень пострадавших отраслей были добавлены еще 20 видов деятельности. В рамках принятых мер поддержки были перенесены сроки уплаты налоговых платежей на полгода по имущественным налогам, а также налогу, уплачиваемому на упрощенной системе налогообложения. Также по упрощенной системе налогообложения были максимально снижены ставки: с 6% до 1% «Доходы», с 15% до 5% «Доходы-Расходы». Кроме этого, была пересмотрена стоимость патента – до конца 2020 года на наиболее пострадавшие виды деятельности его стоимость составит 1 рубль. Также в рамках первых двух пакетов налоговые меры поддержки были предоставлены собственникам торгово-офисной недвижимости, которые в свою очередь в период пандемии поддержали своих арендаторов – представителей малого и среднего бизнеса. Выпадающие доходы краевого бюджета от реализации первого пакета мер были оценены в сумму свыше 1 млрд рублей, от реализации второго пакета - в размере 240 млн рублей.В третий пакет мер поддержки в региональный перечень пострадавших отраслей вошли еще три отрасли, а также были внедрены механизмы стимулирования инвестиций и финансовые меры поддержки малого и среднего бизнеса, работодателей и экспортеров. Объем выпадающих от расширения перечня пострадавших отраслей составит 210 млн рублей.В числе финансовых мер поддержки субъектам МСП в наиболее пострадавших отраслях были предоставлены субсидии для возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам. Предприниматели могли возместить свои затраты, понесенные за 6 месяцев в пределах ставки 6%. Этот вид региональной поддержки предоставлялся в пределах 1 млн. рублей. На эти цели из краевого бюджета было выделено 250 млн рублей. Также были предоставлены субсидии работодателям на создание дополнительных рабочих мест на для трудоустройства безработных граждан, состоящих на учете в Центре занятости населения. Объем бюджетных средств, выделенный на стимулирование трудоустройства безработных граждан, составил 363 млн рублей.Кроме этого, субсидии на компенсацию затрат, связанных с транспортировкой товаров, а также пилотных партий продукции, были предоставлены региональным компаниям-экспортерам. На эти цели из бюджета Пермского края было выделено 45 млн рублей.Свои программы поддержки для представителей малого и среднего бизнеса разработала и Микрофинансовая организация Пермского края. Объем бюджетных средств, выделенных на льготное кредитование малого и среднего бизнеса составил 300 млн руб. Также в рамках антикризисной поддержки стартовал совместный проект центра «Мой бизнес» и Министерства социального развития Пермского края «Начни свое дело», в рамках которого граждане, состоявшие на учете в Центре занятости населения Пермского края, смогут пройти обучение, создать свой бизнес-проект и подать заявку на получение единовременной финансовой помощи в размере 108 тыс. рублей.Также на уровне региона были приняты два закона – об инвестиционном налоговом вычете и пониженной ставке по налогу на прибыль для региональных инвестиционных проектов. Закон «Об инвестиционном налоговом вычете в Пермском крае» позволит снизить налог на прибыль на инвестиции в создание или приобретение основных средств компаний, реализующих приоритетные инвестпроекты. Размер такого инвествычета для всех типов инвестпроектов может составлять до 60% расходов на основные средства при условии увеличения объема выпуска или улучшения качества выпускаемой продукции. Снижение ставки по налогу на прибыль для региональных инвестиционных проектов с 20 до 10% позволит стимулировать создание на территории края производств товаров «с нуля».