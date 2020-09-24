С начала года в Прикамье вручено 19 тысяч подарков новорожденным

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В этом году в Пермском крае вручено порядка 19 тысяч подарок новорожденным. Как поясняют в краевом ЗАГС, в Перми, например, родителям малышей выдано около 9 тысяч подарочных комплектов, в Краснокамске – 500 подарков, а в Кизеле – 300.Всего на 2020 год краевые власти закупили более 26 тысяч подарков новорожденным, в которые входит комплект вещей для новорожденного: в этом году подарок был дополнен трикотажным одеялом-пледом, комплектом одежды (ползунки, пинеты, боди, чепчик) и пелёнками. Также в состав подарка входит всесезонное, комплект детского постельного белья, полотенце-уголок, с варежкой для купания и информационный буклет начинающим родителям. Помимо этого, родителям малыша вручают медаль «Я родился в Пермском крае». Медаль изготовлена из латунного сплава, на ней оставлено свободное место для гравировки имени и даты рождения ребёнка.В 2019 году территориальными отделениями ЗАГС было выдано почти 27 тысяч подарок новорожденным.