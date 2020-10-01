Жители столицы Прикамья смогут выбрать новый облик двух пермских скверов на сайте «Управляем вместе»

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Голосование за лучшую концепцию общественных пространств в Орджоникидзевском и Свердловском районах проходит в рамках проекта «Пермь-300», посвященного предстоящему юбилею краевого центра.Портал «Управляем вместе» и администрация Перми запустили голосование по выбору элементов благоустройства двух городских скверов: им. Павлика Морозова (ул. Щербакова, Орджоникидзевский район) и сквера на ул. Яблочкова в Свердловском районе. Пользователи могут выбрать лучшую концепцию, покрытие пешеходных дорожек, дизайн скамеек и беседок и предложить свои оригинальные идеи. Какими будут эти территории, классическими или современными, решат сами жители.Как отмечает глава Пермского края Дмитрий Махонин, инфраструктурные проекты местного значения всегда нужно обсуждать с жителями. «Общественные территории приводятся в порядок для людей, поэтому они имеют право выражать свое мнение по поводу того, как должны выглядеть парки и скверы в их микрорайонах. Портал «Управляем вместе» позволяет получить одобрение населения и узнать предпочтения у гораздо большего числа жителей, нежели на общественных слушаниях. К тому же для самих прикамцев удобнее и быстрее воспользоваться сервисом, чтобы проявить свою гражданскую активность. Это эффективный инструмент для взаимодействия с людьми», – подчеркивает Дмитрий Махонин.Реконструкция скверов на ул. Щербакова и ул. Яблочкова будет проведена в рамках проекта «Пермь-300», реализуемого к юбилею города. Напомним, старт проекта был дан президентом России Владимиром Путиным. В программу подготовки к юбилею краевой столицы вошли 104 объекта. Они были разделены на несколько направлений. В частности, «Городская среда» включает в себя благоустройство парков и скверов, расположенных во всех районах Перми. Кроме того, планируется преобразовать территории, расположенные в Черняевском лесу и вблизи устьев рек Егошиха и Данилиха.Изучить варианты будущего облика для скверов в Орджоникидзевском и Свердловском районах и проголосовать за наиболее интересную концепцию можно в разделе портала «Голосуйте по важным вопросам» https://vmeste.permkrai.ru/votings. А в специальной форме внизу страницы можно изложить собственные идеи.Голосование продлится до 15 октября.Отметим, голосование доступно только для пользователей, личный кабинет которых связан с аккаунтом на сервисе «Госуслуги».Ранее жители Прикамья на портале «Управляем вместе» уже определяли внешний вид городского автобуса, выступили соавторами дизайн-проекта центрального объекта Перми – эспланады, голосовали за название нового терминала аэропорта.