На маршруте «Ласточек» из Краснокамска в Пермь сократилось время в пути и добавились две остановки

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С 1 октября скоростные электропоезда «Ласточка», следующие по маршруту Краснокамск – Пермь, стали выполнять остановки на двух станциях: Рейда (в м/р Заводском в Краснокамске) и Железнодорожная (в м/р Заречный Дзержинского района Перми).По сообщению Пермской пригородной компании (ППК), на ст. Рейда уже завершено строительство пассажирской платформы с ограждением и теневым навесом, а также благоустройство прилегающей территории. Остановочный пункт оборудован по типу ст. Краснокамск и расположен по соседству с автобусной остановкой «Заводской микрорайон» (в районе пересечения ул. Шоссейной с ул. Ленина). Место для его обустройства выбрано с учетом пожеланий жителей близлежащих поселков городского округа, отмечают в ППК. Помимо этого, по просьбам пассажиров «Ласточки» будут делать остановку в микрорайоне ст. Железнодорожная в Перми.Дополнительно, по итогам первого месяца с момента запуска скоростных электропоездов, скорректировано расписание. Теперь время в пути сократится с 52 до 50 минут. Этого удалось добиться за счет уменьшения времени стоянки на ст. Оверята.С 1 октября меняется время отправления поездов от конечных пунктов. Так, «Ласточки» из Краснокамска стартуют в 6.38, 9.07, 15.01, 17.17 и 20.04 (по местному времени). С Перми II поезда отправляются в 6.43, 13.50, 15.20, 17.23 и 18.54.По направлению из Краснокамска:На ст. Рейда электропоезда останавливаются в 6.45, 9.11, 15.05, 17.21 и 20.08. Время стоянки – 1 минута. В Оверятах остановки – в 6.57, 9.23, 15.17, 17.33 и 20.20. Время стоянки – 9 минут. На ст. Железнодорожная «Ласточки» приезжают в 7.20, 9.46, 15.40, 17.56 и 20.43. Время стоянки – 1 минута.По направлению из Перми:На ст. Рейда «Ласточки» останавливаются в 7.30, 14.35, 16.05, 18.08 и 19.39. Время стоянки – 1 минута. В Оверятах остановки – в 7.11, 14.17, 15.47, 17.50 и 19.21. Время стоянки – 9 минут. На ст. Железнодорожная «Ласточки» теперь приезжают в 6.54, 14.01, 15.31, 17.34 и 19.05. Время стоянки – 1 минута.Как подчеркнули в ППК, в связи с изменением времени отправления «Ласточек» расписание подвозящих автобусов также было скорректировано.При изменении расписания учитывался пассажиропоток «Ласточек» по итогам сентября. В бесплатную неделю с 1 по 7 сентября он составил в среднем 56%, а в платные недели – 11-12%. В целом за месяц скоростными электричками воспользовались 23,7 тыс. пассажиров.По словам первого заместителя генерального директора ППК Олега Черноокого, первая неделя показала, что спрос на «Ласточки» по маршруту Пермь – Краснокамск есть. «Мы запустили электричку там, где ее не было более 20 лет. Как и к любому новому маршруту, населению нужно привыкнуть. Для железнодорожного маршрута этот период составляет в среднем полгода. За это время корректируется расписание, варьируется время в пути, проходит опрос пассажиров. Мы сформировали первичный пул постоянных пассажиров – свыше 2,5 тыс. человек в неделю. Со своей стороны продолжим развивать данное направление», – отметил он.Отметим, сегодня к ст. Краснокамск пассажиров подвозят автобусы № 4, 15 и 18. С 1 октября оплата проезда в общественном транспорте города увеличилась до 25 руб. На комплексных билетах «автобус + «Ласточка» это не отразилось – их стоимость осталась прежней – 90 руб. (20 руб. автобус и 70 руб. «Ласточка»). Не изменился и проезд на самой «Ласточке», если пассажир покупает билет в кассах пригородной компании, в приложении «Моя электричка» или в самом поезде, – 70 руб.По прибытии в Пермь пассажир может воспользоваться правом бесплатного проезда на автобусе № 2 при предъявлении билета с электропоезда.