У управленцев Прикамья есть сутки, чтобы зарегистрироваться на крупнейший кадровый конкурс региона

© Вечерние ведомости

Регистрация на на конкурс управленцев Пермского края завершится завтра, 3 октября, в 23:59 по московскому времени. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://резервприкамья.рф/. До этого же времени участникам необходимо выполнить все задания первого этапа.На сегодня свое участие в конкурсе уже подтвердили более 800 жителей Пермского края. С помощью конкурса Пермский край сможет выявить молодых перспективных специалистов и управленцев, помочь им развиваться в различных отраслях и в соответствии с потребностями Пермского края.Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул значимость молодежных инициатив для развития региона: «Пермский край – это территория развития молодежи, территория, которая должна быть комфортной для проживания молодежи. Для нас имеет ключевое значение видеть инициативы, которые вы проявляете».Конкурс проходит в два этапа – очный и заочный. Прием заявок начался 5 сентября. О старте было объявлено на площадке молодежного форума «Пермский период». Главным условием при подаче заявок является возраст участников до 35 лет и наличие высшего образования.