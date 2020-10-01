В столице Прикамья установят около 200 контейнеров для сбора бумаги и картона

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В Индустриальном и Дзержинском районах Перми установят около 200 контейнеров для сбора бумаги и картона. Собранную макулатуру будут направлять на вторичную переработку на предприятие «Прикамский картон».Соответствующее соглашение подписали министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края, региональный оператор по обращению с отходами ПКГУП «Теплоэнерго» и ООО «Прикамский картон» (входит в Группу предприятий ПЦБК). Подписи под документом поставили первый заместитель министра ЖКХ и благоустройства Андрей Красников, и.о. директора «Теплоэнерго» Тимур Филимонов и директор по продажам и развитию ГП ПЦБК Андрей Гурьянов.Соглашение подписано в рамках поручения главы Пермского края Дмитрия Махонина по увеличению доли перерабатываемых отходов на территории региона. «Увеличение объемов переработки мусора в регионе позволит нам беречь природу и снижать нагрузку на полигоны. Насколько я знаю и вижу в социальных сетях, пермяки готовы к сортировке, многие это делают уже много лет. Поэтому сейчас важно обеспечить эти начинания необходимой инфраструктурой», – подчеркнул Дмитрий Махонин.Контейнеры установят в октябре. «Пилотный» проект даст возможность рассчитать экономический эффект. После чего планируется расширить практику сбора бумаги на другие территории Прикамья.По словам Андрея Красникова, правительство Пермского края за десять лет планирует увеличить объем перерабатываемого мусора в регионе почти в 14 раз. «Если сейчас в Прикамье сортируется и обрабатывается около 38 тыс. тонн мусора в год, то к 2030 году планируется выйти на показатель 530 тыс. тонн мусора. То есть мы будем обрабатывать около 93% всех коммунальных отходов региона. Для этого в крае последовательно вводятся новые сортировочные мощности. Здорово, что бизнес также готов участвовать в этом процессе», – сообщил замминистра.«За последние два года ПЦБК увеличила объем переработки вторсырья на 20%. Ни одна система не будет работать, если в ней не задействовать все стороны. Мы готовы привлекать партнеров для установки контейнеров для раздельного сбора бумаги и картона», – пояснил директор по продажам и развитию ГП ПЦБК Андрей Гурьянов.ГП ПЦБК перерабатывает свыше 300 тыс. тонн макулатуры в год, что составляет более 5% всей собранной макулатуры в России. На начало 2020 года предприятие входит в пятерку крупнейших переработчиков макулатуры в РФ.Напомним, в августе ПКГУП «Теплоэнерго» успешно апробировало «пилотный» проект по раздельному сбору мусора в Дзержинском районе Перми. По поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина участники проекта получают скидку 5% на оплату вывоза ТКО. «За месяц работы на сортировочную линию в селе Лобаново Пермского района вывезено 5,5 т пластика, стекла, бумаги и некоторых видов металлов. Все «полезные» отходы отсортированы и направлены на вторичную переработку. «Пилотный» проект показал свою эффективность. Мы надеемся, что сотрудничество с ПЦБК в этой сфере будет плодотворным, а главное – полезным для окружающей среды Пермского края и его лесных богатств», – отметил и.о. директора ПКГУП «Теплоэнерго» Тимур Филимонов.Внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов стало одной из главных задач нацпроекта «Экология», утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Основные задачи нацпроекта – сделать сферу обращения с отходами более цивилизованной, решить проблему незаконных свалок и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов за счет внедрения раздельного сбора мусора, извлечения из отходов полезных фракций и возвращения их в промышленный оборот для изготовления новой продукции.