Прикамские школьники смогут возвращаться к учебе без справки об эпидблагополучии в семье

16.10 Пятница, 2 октября 2020
Пермский край: новости дня
Это ускорит возвращение учащихся к образовательному процессу после их обучения на дому из-за COVID-19 и высвободит время врачей для оказания необходимой помощи болеющим пациентам.

Для упрощения процедуры выхода школьников на учебу, после проведенных по их классам противоэпидемических мероприятий, в Пермском крае отменяют процедуру получения справок. Как отмечают в краевом минздраве, сейчас в Прикамье из-за выявленных случаев заболевания учеников коронавирусной инфекцией разобщены коллективы нескольких классов – они переведены на дистанционное обучение по месту жительства. Ранее дети возвращались в школы после получения справки об эпидблагополучии в семье, увеличивая и без того длинные очереди к педиатрам в связи с сезонными ОРВИ.

Во время недавнего аппаратного совещания глава Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал значимость оптимизации работы системы здравоохранения в период пандемии и повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом. «Нагрузка на врачей увеличивается в разы, поэтому нужно выстраивать работу так, чтобы максимально разгрузить их от механической работы», – обозначил задачу Дмитрий Махонин.

Принятое краевыми властями решение позволило оптимизировать процедуру. Роспотребнадзор оформляет списки учащихся, выведенных на дистанционное обучение как контактных. В течение двух недель (инкубационный период коронавируса) за ними ведется медицинское наблюдение. После чего здоровые дети допускаются в образовательные учреждения (школы, детские сады) без медицинской справки из поликлиники.

Важно отметить, что тест на коронавирусную инфекцию назначается только тем детям, у которых в течение двухнедельного периода появились признаки ОРВИ. В этом случае алгоритм действий родителей остается стандартным: они должны вызвать на дом врача-педиатра или «неотложку», у ребенка возьмут мазок на COVID-19.

Как поясняют в краевом минобре, в школах будет усилен утренний фильтр, между классами максимально минимизируют контакты. Кроме того, в школах будет продолжена регулярная обязательная дезинфекция помещений. Родители, чьи дети находятся в зоне риска, например, имеют хронические заболевания, могут обратиться в школу и написать заявление на организацию очно-заочного учебного процесса.

Напомним, на 1 октября в 51 школе Пермского края приостановлена деятельность классов (по одному в каждом учреждении). Меры приняты в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В каждой из этих школ выявлено по одному случаю заноса инфекции из семейных очагов. В учреждениях проведены необходимые противоэпидемические мероприятия. Контактировавшие с ними одноклассники разобщены, находятся под наблюдением врачей и продолжают обучение дистанционно по месту жительства. Данные образовательные учреждения расположены в Перми, Кунгуре, Орде, Звездном, Юсьве, Лысьве, Суксуне, Кудымкаре, Осе, Барде, Чайковском, Полазне. При этом за последнюю неделю к обычному режиму работы вернулись ранее разобщенные ученики классов в 16 школах, расположенных в Перми.
© Вечерние ведомости
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