Больше трети заболевших коронавирусом в Прикамье – старше 65 лет

© Вечерние ведомости

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 83 новых случая заражения COVID-19: 54 человека проходят лечение в больницах, 29 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 9991. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,07 (на 1 октября – 1,05).Из 83 новых инфицированных – 33 мужчины, 49 женщины, 1 ребёнок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 17 человек, 37 человек в возрасте 45-65, 28 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.