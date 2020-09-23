Достроить проблемный объект на Толмачева, 15 в Перми планируется в 2022 году

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Заключен контракт на техобследование проблемного дома по ул. Толмачева, 15. Свои квартиры в нем получат более 130 дольщиков.Фонд защиты прав дольщиков Пермского края заключил контракт на техобследование проблемного дома по ул. Толмачева, 15. Его в течение месяца проведет ООО «Институт Пермский Промстройпроект». Итогом обследования станет подтверждение того, что в текущий проект дома не нужно вносить какие-либо изменения, и его смогут достраивать. Со сдачей дома будут восстановлены права более 130 дольщиков.Ранее Федеральный Фонд дольщиков принял решение о достройке этого объекта, между Региональным и Федеральным фондами заключено соглашение о софинансировании работ, ЖСК «Толмачева, 15» передал права на объект в Региональный Фонд.Как отмечал глава региона Дмитрий Махонин, права всех дольщиков Прикамья должны быть восстановлены. «Для края все проблемные дома региона равны, восстановление прав всех дольщиков важно. Работа ведется по каждому объекту», - прокомментировал Дмитрий Махонин.Напомним, в 2019 году ПАИЖК безвозмездно разработало проектную документацию на завершение строительства дома по ул. Толмачева, 15 и передало ее жилищно-строительному кооперативу. Однако кооператив отказался от использования региональных мер поддержки и направил ходатайство о восстановлении прав дольщиков в Федеральный Фонд.Так как проект достройки разработан почти год назад, а строительные работы в это время не велись, необходимо проверить, остался ли проект актуальным или он требует изменений. Именно для этого проводится техобследование дома.«В случае отсутствия существенных изменений в техническом состоянии проблемного объекта и необходимости внесения изменений в проектную документацию, будет объявлен конкурс на выбор генерального подрядчика по выполнению строительных работ. Общий срок выполнения работ - 1,5 года», - пояснили в Региональном Фонде защиты прав дольщиков.Всего в Пермском крае 58 проблемных домов. Застройщики 48 из них признаны банкротами. Восстановлением прав дольщиков таких домов занимается Федеральный Фонд. На сегодня уже приняты решения о достройке пяти объектов, расположенных по ул. Толмачева, 15, ул. Екатерининской, 175, ул. Ушакова, 34, ул. Юнг Прикамья, 14, ул. Кировоградской, 68а, таким образом будут восстановлены права 637 дольщиков.