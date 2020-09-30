7 октября Дмитрий Махонин вступит в должность губернатора Пермского края
Пермский край: новости дня
В среду, 7 октября, состоится вступление в должность губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Мероприятие пройдет в Органном зале при соблюдении всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
Онлайн-трансляция мероприятия будет организована на сайте губернатора и правительства Пермского края, на сайте ГТРК «Пермь», а также на официальных страницах пресс-службы губернатора и Правительства Пермского края в социальных сетях.
Онлайн-трансляция мероприятия будет организована на сайте губернатора и правительства Пермского края, на сайте ГТРК «Пермь», а также на официальных страницах пресс-службы губернатора и Правительства Пермского края в социальных сетях.
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