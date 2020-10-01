Лекторий «Тыловые истории эвакуации» раскроет неизвестные страницы героической эпохи Прикамья

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Сегодня, 1 октября, на Заводе Шпагина с лекцией «Вклад Пермского края в Победу в годы Великой Отечественной войны» выступит один из ведущих историков региона Михаил Нечаев.В лекции будут раскрыты как известные, так и малоизвестные страницы героической эпохи: «Урал не случайно называют опорным краем державы, именно здесь ковалось оружие Победы и Пермский край является его неотъемлемой частью. Территория Пермского края стала местом, где сберегли и приумножили культурный и экономический потенциал страны в годы военного лихолетья».Все лекции рассчитаны на широкую аудиторию – представителей научного сообщества, исследователей, студентов и школьников, жителей города, интересующихся историей края.Напомним, лекторий проходит в рамках и является составной частью масштабного фестиваля «Спасибо, Пермь!». В течение всего месяца выступят докладчики из Москвы и Перми: ученые-историки, работники музеев, театральные критики, краеведы. Среди них: Олег Лейбович, Тамара Шматёнок, Татьяна Тихоновец, Галина Янковская, Милана Федорова, Елена Ильина, Наталья Александрова.Место проведения лекций: г. Пермь, Завод Шпагина, ул. Советская, 1б, корпус «Точка кипения». Начало в 19.00. Вход свободный, без предварительной регистрации.Все события будут проходить с соблюдением обязательных требований Роспотребнадзора – при входе посетителям измерят температуру, а также выдадут средства индивидуальной защиты. Для соблюдения социальной дистанции рассадка слушателей в пространстве лектория будет происходить в шахматном порядке.Лекторий проводится в рамках «Пермского открытого университета» при поддержке министерства культуры Пермского края, организатор - «Центр по реализации проектов в сфере культуры», при участии Пермской государственной художественной галереи.