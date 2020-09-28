Массовая вакцинация от коронавируса в Прикамье запланирована на начало следующего года

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Об этом Оксана Мелехова заявила во время онлайн-брифинга по наиболее актуальным вопросам здравоохранения сегодня, 1 октября. Напомним, тестовые 42 дозы вакцины поступили в Пермский край. Как отметила министр, все они пришли высокого качества, хранятся при соблюдении необходимых условий и в скором времени будут поставлены волонтерам для проверки реакции организмов жителей региона.Поступление следующей партии вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, ожидается в Прикамье на следующей неделе в количестве 7000 доз. Всего до конца октября в регион будет поставлено 10 000 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции.Напомним, на территории Пермского края продолжается вакцинация взрослых и детей от гриппа. С начала прививочной кампании прививки поставили почти 500 тысяч жителей, в том числе 155,2 тысячи детей.Медики напоминают о важности профилактических мероприятий в сезон роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Необходимо придерживаться здорового образа жизни: соблюдать режим сна и отдыха, сбалансированно питаться, заниматься физкультурой. Регулярно мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующим средством, а также максимально избегать мест большого скопления людей и контактов с людьми с признаками ОРВИ.