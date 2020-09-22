В Прикамье стартует прием проектов инициативного бюджетирования для участия в краевом отборе на 2021 год

17.16 Четверг, 1 октября 2020
Пермский край: новости дня
С 1 октября министерство территориального развития Пермского края объявляет прием проектов инициативного бюджетирования для участия в краевом конкурсном отборе.

Отметим, инициативное бюджетирование является одной из краевых форм поддержки идей и стремлений жителей территорий, до 90% финансирования проектов осуществляется из бюджета Прикамья, на 2021 год предусмотрено порядка 145 млн руб.

Благодаря механизму инициативного бюджетирования на территории края жители могут обустраивать спортивные и детские площадки, ремонтировать дома культуры, водопроводные сети, пирсы, устанавливать и реконструировать памятники, закупать пожарно-техническое оборудование.

Прием проектов на 2021 год открыт до 15 октября по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 51, кабинет 541, в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 12:48).

Обращаем внимание, что вход в здание осуществляется строго в средствах индивидуальной защиты (маске, перчатках).

Ранее глава региона Дмитрий Махонин подчеркивал, что реализация проектов инициативного бюджетирования – пример активности жителей Прикамья: «Наши жители с помощью краевой поддержки решают многие локальные вопросы и сами вкладываются – это дорогого стоит».

Всего в текущем году в крае реализуются 185 проектов, на софинансирование которых из краевого бюджета направлено 207 млн руб.

Например, в Краснокамске завершается строительство первого памп-трека – велосипедной трассы с чередой преград. В городском парке культуры и отдыха построены два кольца памп-трека: малое – детское с покрытием из резиновой крошки и большое для подростков с асфальтовым покрытием, установлены лавочки и урны, обустроены пешеходные дорожки и продолжается благоустройство прилегающей территории. Общая стоимость проекта составила более 2,4 млн руб., из которых местными жителями было собрано около 250 тыс. руб., оставшаяся сумма 2,2 млн руб. – краевая поддержка.

Напомним, механизм инициативного бюджетирования реализуется в Пермском крае с 2017 года. Важно, что жители сами предлагают проекты и принимают активное участие в их реализации. Инициаторами проектов могут быть как заинтересованные жители, так и территориальное общественное самоуправление (ТОСы).

Для реализации проектов в рамках механизма инициативного бюджетирования необходимо победить в двух этапах конкурсного отбора: муниципальном и краевом.
© Вечерние ведомости
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