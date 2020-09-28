В первой половине октября в Пермский край поступит более 210 тысяч доз вакцины от гриппа

17.13 Четверг, 1 октября 2020
Пермский край: новости дня
В первые две недели октября в Пермский край поступят еще более 210 тысяч доз вакцины от гриппа. Прививки смогут поставить более 130 тысяч взрослых жителей Прикамья и 80 тысяч – маленьких.

С начала прививочной кампании прививки поставили почти 500 тысяч жителей, в том числе 155,2 тысячи детей.

Ранее прививку от гриппа поставил глава Пермского края Дмитрий Махонин. Он призвал жителей региона бережнее относиться к своему здоровью и сделать прививку от гриппа. «Важно помнить, что профилактика – лучшая защита от болезни. Медицинские учреждения обеспечены вакциной от гриппа, и в наших руках избежать сезонной вспышки заболевания в регионе», – отметил Дмитрий Махонин.

Всего в этом году в Прикамье планируется привить от гриппа 60% жителей края. Иммунизацией против гриппа предполагается охватить более 1,5 млн жителей региона, не менее 20 тыс. пермяков из групп риска – прививками против пневмококковой инфекции за счет регионального бюджета и не менее 95% детей первых лет жизни за счет средств федерального бюджета.

По словам главы минздрава Оксаны Мелеховой, этой осенью вакцинация жителей имеет особое значение и связана с распространением коронавирусной инфекции. Глава ведомства подчеркнула, что грипп, как и коронавирус, опасен осложнениями – пневмониями и протеканием болезни в сложных формах, вплоть до смертельных исходов. Вакцинация поможет предупредить данные осложнения.

Процесс вакцинации (вместе с измерением температуры) занимает не более 10 минут.

«В первую очередь мы призываем привиться лиц из групп риска, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системы, а также работников образовательных, медицинских, социальных учреждений, призывников, пожилых людей, беременных и детей. Конечно, мы учитываем эпидемическую обстановку в Пермском крае, поэтому для посещения прививочного кабинета необходимо заранее записаться, на входе в поликлинику нужно будет пройти входной фильтр, нужно быть в маске и перчатках. Для удобства и большего охвата населения иммунизацией мы увеличили количество прививочных бригад, они работают на здравпунктах крупных предприятий, в некоторых многофункциональных центрах и в торговых центрах. Для удобства поставить вакцину – можно не иметь при себе полис ОМС», – рассказала Оксана Мелехова.

В этом году в связи с распространением коронавируса в Пермском крае по поручению главы региона Дмитрия Махонина вакцинация проходит не только в поликлиниках.

Медицинским учреждениям Прикамья удалось договориться об организации прививочных пунктов в 22 торговых и торгово-развлекательных центрах, а также в 13 многофункциональных центрах, 6 из которых находятся в Перми. Прививочные бригады проводят вакцинацию населения от гриппа с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Отметим, вакцинации против пневмококковой инфекции подлежат дети первых лет жизни, призывники, лица, проживающие в домах социального обслуживания, а также жители региона, имеющие хроническую патологию сердечно-сосудистой или дыхательной системы. В 2019 году от пневмококковой инфекции был привит 2821 человек.

Кроме того, медики напоминают о важности профилактических мероприятий в сезон роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Необходимо придерживаться здорового образа жизни: соблюдать режим сна и отдыха, сбалансированно питаться, заниматься физкультурой. Регулярно мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующим средством, а также максимально избегать мест большого скопления людей и контактов с людьми с признаками ОРВИ.
© Вечерние ведомости
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