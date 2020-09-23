В Пермском крае определен лучший организатор тестирования ГТО

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В Пермском крае прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Комплекс ГТО - путь к здоровью и успеху: лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».В рамках конкурса была проведена оценка результативности деятельности центров тестирования и определены наиболее эффективные формы работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в муниципальных образованиях Пермского края.Победителем конкурса стало муниципальное учреждение «Городской спортивно-культурный комплекс», являющийся центром тестирования Перми с 2015 года.На базе центра тестирования проводятся групповые и индивидуальные тренировки для подготовки населения к выполнению нормативов ГТО. Кроме того, активно осуществляется методическая и образовательная деятельность, консультационная и информационная работа, проводятся спортивно-массовые и пропагандистские мероприятия.Напомним, в Пермском крае ведется активная работа по привлечению населения к спорту и здоровому образу жизни по нескольким направлениям. Одно из них – это обустройство спортивных площадок. В этом году их количество в регионе увеличится на 103 и составит 281, в дополнение к 22 межшкольным стадионам появятся еще семь. Помимо этого, в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни» будет построено 9 площадок для подготовки к сдаче норм комплекса ГТО.Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин обозначил важность привлечения прикамцев к физической активности вне зависимости от места жительства. «В малых городах и сельских территориях региона нехватка спортивных объектов в шаговой доступности. Как раз в рамках нацпроекта можем предоставить людям возможность заниматься спортом. Поэтому, в первую очередь, оснащаем территории площадками для ГТО и уличными тренажерами. Также развиваем футбол и хоккей, укрепляем материально-техническую базу школ олимпийского резерва, поддерживаем спортивные организации, которые готовят спортсменов для сборных команд России».Согласно нацпроекту «Демография», инициированному президентом России Владимиром Путиным, к 2024 году доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом, должна достигнуть 55%. По итогам прошлого года эта цифра составляет 39,8%. Нацпроект реализуется с 2019 года. За это время Пермский край получил порядка 160 млн руб. Всего до 2024 года в регион будет направлено около 285 млн руб.