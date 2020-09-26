Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 1,05

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Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлен 81 новый случай заражения COVID-19: 65 человек проходят лечение в больницах, 16 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 9908. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,05 (на 30 сентября – 1,02).Из 81 нового инфицированного – 39 мужчин, 42 женщины. Среди них: младше 45 лет – 20 человек, 33 человека в возрасте 45-65, 28 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.