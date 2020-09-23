За полгода в Прикамье обезврежено 324 тонны опасных медицинских отходов

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За полгода пандемии COVID-19 с марта по сентябрь региональный оператор ПКГУП «Теплоэнерго» вывез и обезвредил 324 тонны опасных медицинских отходов класса «В». Вывоз и утилизация опасных медицинских отходов в регионе ведется по поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина.Ранее Дмитрий Махонин говорил о необходимости повышения безопасности жителей Прикамья в период пандемии, в том числе об усилении контроля за утилизацией медицинских отходов.«Теплоэнерго» обезвреживает отходы 24 медицинских учреждений в Перми, Березниках, Чайковском, Осе, Лысьве и в ряде других муниципалитетов Прикамья. В списке обслуживаемых больниц есть и те учреждения, где лечат пациентов с COVID-19.Для утилизации отходов организована круглосуточная работа специализированного транспорта с изотермическим кузовом. Автомобили оснащены системой спутниковой навигации и оборудованы системами обеззараживания воздуха. Отходы собирают в сменные контейнеры, которые проходят обработку и дезинфекцию. Собранные отходы сжигают в специальных установках – инсинераторах. Весь персонал, задействованный при работе с медицинскими отходами, имеет специальные допуски и обеспечен средствами индивидуальной защиты.Напомним, к группе опасных медицинских отходов класса «В» относятся инфицированные отходы, материалы и инструменты, загрязненные биологическими жидкостями, патологоанатомические отходы, операционные и пищевые отходы из инфекционных отделений.