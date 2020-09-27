В Пермском крае подтвержден 81 случай COVID-19

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На 1 октября за сутки в регионе зафиксирован 81 случай коронавируса, всего их стало 9908.Выписаны из больниц 50 человек, всего выздоровели 6783 прикамца. Умерли шесть человек: трое от COVID-19, трое по другим причинам.В России за сутки выявлено 8945 случаев коронавируса, всего с начала пандемии – 1 185 231.