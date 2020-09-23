Пермский аэровокзал проинспектировали представители Росавиации и Администрация гражданских аэропортов

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В среду, 29 сентября, аэропорт Большое Савино с рабочим визитом посетили начальник Управления аэропортовой деятельности Росавиации Анатолий Пчелин и и. о. гендиректора ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» Олег Сидоров. Они осмотрели инфраструктуру аэропорта и обсудили дальнейший ход работ в рамках ее реконструкции.В настоящее время на территории Большого Савино завершаются работы по первому этапу реконструкции: обустройство перрона, стоянки на три самолета и рулежной дорожки С. Следующим этапом станут лабораторные испытания прочности уложенного бетона.Потом будет направлен запрос в Росавиацию на временную эксплуатацию инфраструктуры, до ее ввода в эксплуатацию. Только после этого телетрапы смогут начать работать.Отметим, только после прохождения всех процедур – от положительного заключения лабораторных испытаний до ввода объекта в эксплуатацию – работы будут приняты ФГУП «АГА» у генподрядчика, АО «СтройТрансГаз». В противном случае последнему придется устранять нарушения за свой счет.Напомним, все пять телетрапов смонтированы и присоединены к трем галереям аэропорта. Персонал службы организации пассажирских перевозок аэропорта прошел обучение по работе с телетрапами, сотрудники получили соответствующие сертификаты. Также проведены испытания самих телетрапов – проверена их работоспособность.Для ускорения процесса монтаж всех пяти рукавов марки «Тиссен Крупп» начался в августе и, по поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина, производился одновременно.Второй этап реконструкции включает укрепление взлетно-посадочной полосы, что позволит пермскому аэропорту принимать самолеты любого класса и расширит возможности авиасообщения. Благодаря реализации второго этапа Прикамье может стать площадкой для крупных международных мероприятий в сфере культуры и спорта.