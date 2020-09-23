Игорь Сапко прокомментировал подготовку федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

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Сегодня, 30 сентября, в Государственную Думу был внесен проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Депутат Государственной Думы РФ (фракция «Единая Россия») Игорь Сапко рассказал о приоритетах в формировании федерального бюджета на предстоящие три года.«Традиционно, к 1 октября мы вступаем в процесс подготовки и утверждения федерального бюджета на предстоящие три года. Но федеральный бюджет 2021-2023 годов в силу объективных, достаточно серьезных причин уже не может отвечать сложившимся принципам его формирования и исполнения. Впервые за прошедшие годы мы не говорим о сохранении или наращивании доходной части федерального бюджета. По сравнению с параметрами бюджета, которые мы обсуждали ровно год назад, в 2021 году федеральный бюджет «просядет» на 2 трлн руб. При этом расходная часть бюджета практически не изменится, а значит, все социальные обязательства, все национальные цели и задачи государство гарантирует исполнить», - подчеркнул Игорь Сапко.Также парламентарий отметил, что меняется не только ожидаемый сальдированный результат федерального бюджета – пересматриваются приоритеты: расходы на направление «Экономика» впервые за много лет превысят расходы по направлению «Оборона».Рассмотрение бюджета в первом чтении, а также бюджетообразующих законов, а их более десяти, планируется на последние числа октября.