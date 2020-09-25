Новые инфицированные коронавирусом выявлены в половине территорий Пермского края
Пермский край: новости дня
По результатам исследований за минувшие сутки, в Прикамье выявлено 80 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие проживают в 23 территориях региона.
Больше всего инфицированных выявлено в краевой столице (33). По 5 заболевших обнаружено в Лысьве, Березниках и Пермском районе. Еще 3 - в Бардымском и Березовском округах, а также в Кунгурском районе, Кишерти, Добрянке и Гайнах. По одному случаю заражения COVID-19 выявлено в 11 территориях Прикамья: Губахе, Кудымкаре, Октябрьском, Чайковском, Соликамске, Суксуне, Уинском, Чусовом, а также Юрлинском, Кочевском и Куединском округах.
При этом в Кочевском, Юрлинском округах и в Губахе последние случаи заболевания COVID-19 была выявлены почти 3 недели назад.
Всего в Пермском крае выявлено 9827 заболевших. На сегодня случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех территориях Прикамья.
Больше всего инфицированных выявлено в краевой столице (33). По 5 заболевших обнаружено в Лысьве, Березниках и Пермском районе. Еще 3 - в Бардымском и Березовском округах, а также в Кунгурском районе, Кишерти, Добрянке и Гайнах. По одному случаю заражения COVID-19 выявлено в 11 территориях Прикамья: Губахе, Кудымкаре, Октябрьском, Чайковском, Соликамске, Суксуне, Уинском, Чусовом, а также Юрлинском, Кочевском и Куединском округах.
При этом в Кочевском, Юрлинском округах и в Губахе последние случаи заболевания COVID-19 была выявлены почти 3 недели назад.
Всего в Пермском крае выявлено 9827 заболевших. На сегодня случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех территориях Прикамья.
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