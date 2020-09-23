Работа городских фонтанов будет продлена

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В связи с хорошей погодой работу городских фонтанов решено продлить до 4 октября включительно. До этого же времени пермяки и гости города ежедневно смогут наблюдать светомузыкальные представления двух фонтанов на эспланаде.Как рассказали в департаменте дорог и благоустройства, решение о продлении работы фонтанов принято в связи с хорошей погодой. Ранее сообщалось, что с 1 октября фонтаны уйдут на зимовку. Работы по отключению и консервации фонтанов с чашей уже ведутся, а с 5 октября сезон работы фонтанов завершится.Комплекс мероприятий по консервации в начале октября включает опустошение резервуаров фонтана, систем водоподведения и водоотведения, отключение систем электро- и водоснабжения, снятие форсунок, насосов и сверку оборудования. Его снимают и увозят на хранение для того, чтобы уберечь фонтан от влияния морозов и снега.В департаменте культуры и молодежной политики добавили, что в связи с продлением работы фонтанов, продляется и показ светомузыкальных представлений фонтанов на площади у Театра-Театра и нового фонтана в 68 квартале эспланады.Напомним, в этом году группа пермских авторов сочинила новые песни о городе. На основе музыкального альбома впоследствии был снят видеофильм и разработана программа для светомузыкального фонтана в 68-м квартале.Почти всю музыку к альбому написал пермский композитор Никита Савостин, он же стал и автором аранжировок. В альбом также вошла и уже полюбившаяся пермякам песня «Кама моя» в исполнении Александра Смирнова. Среди исполнителей песен: Анастасия Усольцева, Мария Савостина, Ксения Висладос, Ксения и Александр Тыщики, Денис Бебчук и Геннадий Шарвашидзе. Музыку исполняет камерный оркестр «Орфей» муниципального учреждения культуры «ПермьКонцерт» под руководством Петра Юркова.Праздничной программой, посвященной городу Перми, новый фонтан продолжит радовать пермяков до 4 октября. Эти представления чередуются с прежними и идут с 18:00 до 22:00, два раза в час.Что касается Театрального фонтана, то там продолжает свою работу действующая программа. Представления проходят с 18:00 до 22:00, два раза в час.С 10:00 до 18:00 фонтаны работают в статическом режиме.