Депутатам представили муниципальную программу по организации работы общественного транспорта в городе Перми

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В круглом столе по рассмотрению муниципальной программы «Организация регулярных перевозок автомобильным и электротранспортом» приняли участие первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, депутаты Василий Кузнецов, Александр Филиппов, Илья Лисняк и Надежда Агишева. Проект программы в режиме ВКС представили заместитель главы администрации города Перми Людмила Гаджиева и начальник департамента дорог и транспорта Анатолий Путин.Муниципальная программа «Организация регулярных перевозок автомобильным и электротранспортом» направлена на обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей и совершенствование организации дорожного движения в городе Перми. В рамках программы предусмотрено обновление подвижного состава, установка остановочных пунктов и их содержание, капитальный ремонт трамвайных путей, переход на безналичный расчет оплаты проезда, электронный контроль за перевозкой пассажиров и создание контрольно-ревизорской службы, издание транспортных карт, заключение новых контрактов с перевозчиками.К 2023 году в Перми планируется увеличить количество экологического транспорта до 40%. Весь подвижной состав будет оснащен системами видеонаблюдения и навигации, учета пассажиропотока и валидаторами. Транспортные средства и остановки также обустроят для маломобильных групп граждан. На следующий год запланирована закупка 17 трамваев. Объем финансирования муниципальной программы в 2021 году составит порядка 6 млрд рублей.Депутатов особенно интересовал ход реализации транспортной реформы – от этого впрямую зависит исполнение муниципальной программы. По словам Анатолия Путина, в Перми существенно обновился подвижной состав муниципального транспорта, в том числе, закуплены новые трамваи, установлены современные остановочные пункты, идет ремонт трамвайных путей. На муниципальном транспорте установлено оборудование по учету пассажиропотока, граждане оплачивают проезд по безналичному расчету. Заключаются новые контракты с перевозчиками: на последнем заседании временной комиссии Пермской городской Думы по транспорту администрация предложила разделить маршруты на 2 группы: магистральные, следующие по центру, и районные. Маршруты отличаются по классу автобусов, техническому оснащению и сроками действия контрактов. Перевозчик может выбрать срок контракта – 5 лет или короткий период, а также форму закупки – аукцион или конкурс. Новые требования перевозчиков устроили. Внедрение бескондукторной системы решили отложить, так как сначала необходимо привести в порядок показатели отрасли и решить проблему с убытками, однако штат контролеров увеличили.Депутат Илья Лисняк поднял вопрос о новых остановочных пунктах: «Закладываем 406 млн рублей на новые остановки и при этом Интернет-пространство взорвали фотографии пермских остановок-коротышей. Кто принял такой проект и такие остановки?» Анатолий Путин пояснил, что таких остановок в городе только 3: подрядчик допустил ошибку при создании конструкции. Работу не приняли и не оплатили, сейчас подрядчик устраняет нарушения.Концептуально новую остановку предложил оборудовать депутат Василий Кузнецов у Экстрим-парка. «Мне, кажется, можно создать интересную, тематическую остановку. Существенных финансовых потерь мы не понесем».«Транспортная реформа – одно из ключевых направлений бюджета, город выделяет значительные средства на её реализацию, и к ней надо подходить более прагматично. Особенно с учетом нынешней экономической ситуации, когда доходы не растут», – отметил первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.