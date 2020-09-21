Энергетики «Т Плюс» проверят теплосети Перми с помощью «зеленой воды»

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Специалисты Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» начинают проверку тепловых сетей с помощью специального красителя ярко-зеленого цвета Уранин-А (флуоресцеин). Он позволит выявить возможные дефекты трубопроводов и систем ГВС жилых домов, а также определить места незаконных врезок.Применяемый краситель безопасен для людей и рекомендован к использованию санитарными правилами. Его добавляют в систему теплоснабжения на ТЭЦ, строго в соответствии с требованиями.В случае, если вы заметили воду ярко-зеленого цвета, следует сохранять спокойствие и сообщить в call-центр Пермской сетевой компании по телефону 8 (342) 243-72-99.При этом для экологии применение «зеленого красителя» безвредно. Например, такая технология используется ежегодно в Чикаго, где местная река окрашивается в зеленый цвет в честь празднования дня святого Патрика, когда все жители надевают одежду зелёного цвета.