Более пяти тысяч пермских семей улучшат жилищные условия

© Вечерние ведомости

Начальник управления жилищных отношений администрации города Перми Наталья Киселева рассказала депутатам о муниципальной программе «Обеспечение жильем жителей города Перми». Важнейшим направлением реализации программы является создание комфортной среды проживания в городе Перми и обеспечение устойчивого сокращения непригодного жилфонда. Ликвидация аварийного жилья осуществляется в рамках региональной программы и национального проекта «Жилье и городская среда».В течение 5 лет реализации программы в городе Перми жилищные условия улучшат более 5 тысяч семей, 10,5 тысячи человек будут расселены. Аварийный жилищный фонд сократится на 173,1 тыс. кв. м. Всего на реализацию программы планируется потратить 10,5 млрд рублей.Депутаты считают, что необходимо проработать дополнительную программу для поддержки молодых семей. Игорь Субботин пояснил, что уже проведены предварительные расчеты по поддержке молодых семей, выбывших из программы. Вся информация будет представлена на ближайшем круглом столе.Также депутатский корпус рекомендовал обратить внимание на аварийные дома в удаленных районах города. Депутат Арсен Болквадзе предложил администрации подготовить список домов, стоящих в очереди более 5 лет, и продлить программу по развитию застроенных территорий.