«Горьковка» приглашает пермяков на выставку и презентацию сборника поэзии

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1 октября библиотека им. Горького посвятит живописи, поэзии и музыке. В 10:00 откроется выставка «Юбилеи художников: А. Репин, О. Коровин, Р. Исмагилов».2020 год стал юбилейным для каждого из этих самобытных, удивительных, талантливых художников, без которых невозможно представить Пермь и Пермский край. Работы мастеров известны далеко за пределами Пермского края, находятся в столичных музеях, частных коллекциях России и за рубежом. Тематика их произведений широка и многообразна: живопись, графика, скульптура, книжная иллюстрация, художественно-прикладное искусство.На выставке представлены книги, альбомы, иллюстрации, статьи из газет и журналов, хранящиеся в фондах «Горьковки». Особое место в экспозиции занимает альбом репродукций «Космическое пространство пейзажа. Александр Репин», вышедший в серии «Прикамье. Древо искусств» в 2015 году. Автор-составитель книги – доктор искусствоведения Ольга Михайловна Власова. Альбом прекрасно издан. Репродукции дают полное представление о творчестве одного из ярких пейзажистов России последней трети XX века. Его творчество было связано с природой Прикамья. Художник не только воспевал суровую красоту Урала, но и связывал его бытие с бездонными пространствами Космоса.Холл 1 этажа. Вход свободный, 6+.В 13:00 начнется презентация книги Светланы Жигиль «Бездонных зеркал отраженье».Светлана Жигиль – филолог, переводчик, окончила романо-германское отделение филологического факультета Пермского классического университета. Поэтические работы Светланы Жигиль можно отнести к жанру философской лирики. Поэтесса обращается к разным граням человеческой души, поднимает вопросы силы и устройства человеческого духа, преодоления жизненных трагедий, развития творческого пути.Малый зал (правое крыло, 3 этаж). Вход по предварительной записи 236-22-82, 16+.В 16:00 в честь Международного дня музыки «Горьковка» проведет мероприятие «День рождения музыки», 16+.Музыкальный отдел краевой библиотеки ежегодно устраивает в этот день концерты, экскурсии и другие события. В этом году библиотекари подготовили программу для студентов-первокурсников Пермского краевого колледжа искусств и культуры.Сначала для гостей проведут экскурсию по библиотеке Горького, потом познакомят с фондом и ресурсами музыкального отдела и проведут занимательный час «Какого цвета музыка?», на котором студенты узнают о взаимосвязи цвета и музыки и попытаются запечатлеть на бумаге свое цветовое восприятие прослушанной музыкальной композиции.