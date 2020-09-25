Депутаты Пермской городской Думы рассмотрели муниципальные программы по благоустройству города и развитию коммунального хозяйства

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На заседании круглого стола депутатам Пермской городской Думы представили программы, связанные с формированием современной, комфортной городской среды и развитием системы ЖКХ. В работе приняли участие заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, депутаты Владимир Манин, Олег Бурдин, Валерий Шептунов, Арсен Болквадзе, Михаил Бесфамильный, Надежда Агишева и Илья Лисняк, заместитель главы администрации города Перми Игорь Субботин, начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Александр Власов.Основная задача программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» – модернизация и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры, как одной из важнейших сфер жизнедеятельности города. По словам Александра Власова, на реализацию программы в 2021 году заложено порядка 5 млрд рублей. Каждый год финансирование будет увеличиваться. Планируется строительство сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, расширение и реконструкция канализации города, строительство восьми газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города, ликвидация несанкционированных свалок и обустройство 123 контейнерных площадок. В 2021 году программа предусматривает ввод в эксплуатацию напорного коллектора насосной станции «Речник» в Дзержинском районе, а в 2022 году – системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым в Кировском районе. Кроме того, поставлены задачи в 2021 году провести капитальный ремонт в 711 домах и обеспечить эффективное управление многоквартирными домами. По расчетам администрации, уровень удовлетворенности жителей к 2023 году должен быть не ниже 67%, а доля оборудованных площадей не ниже 95,5%.Депутаты рекомендовали профильному департаменту обратить внимание на контейнерные площадки. Депутат Илья Лисняк заметил, что в программе отсутствует информация о контейнерных площадках в частном секторе. Александр Власов пояснил, что такие работы ведутся: в прошлом году было обустроено 186 площадок, перспективы можно прописать в проекте программы. «Мы знаем, что контейнерные площадки в частном секторе востребованы, список подготовлен. В общей сложности это обойдется городскому бюджету в 50 млн рублей. Пока, правда, такие траты не предусмотрены, но мы ищем возможности и работаем в этом направлении», – прокомментировал Александр Власов.Депутат Олег Бурдин хотел узнать, почему снизилось финансирование по программе благоустройства в частном секторе. Заместитель главы администрации города Перми Игорь Субботин ответил, что нынешнее состояние бюджета требует установить лимит в размере 80 млн рублей, однако есть возможность увеличить материальную поддержку до 100-150 млн рублей. «Направление приоритетное, и мы будем его обеспечивать. В 2021 году планируем довести до150 млн рублей», – дополнила заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента финансов Вера Титяпкина.Депутаты интересовались благоустройством коммунальной инфраструктуры в своих округах. Депутат Олег Бурдин просил скорректировать программу в связи с высокими темпами благоустройства в микрорайоне Кислотные Дачи, а также держать на контроле микрорайоны Висим и Пихтовая стрелка. Депутат Владимир Манин напомнил о строительстве канализационного коллектора от Рабочего посёлка до Вышки-2 и водопровода в микрорайоне Вышка-1. Администрация сообщила, что у подрядчика нет в планах прокладки нового коллектора, но муниципалитет уже занимается данной проблемой. Депутат Арсен Болквадзе хотел узнать о сроках строительства очистных сооружений в микрорайоне Крым. Ему сообщили, что строительство продолжится в 2021 году.Программа «Формирование современной городской среды» не претерпела больших изменений. Главная цель - повышение уровня благоустройства города. Основные изменения коснулись показателей: к 2022 году планируется благоустроить 1 тысячу 336 дворов и 33 общественные территории. Александр Власов отметил, что в настоящее время формируется список благоустройства, показатели будут скорректированы. По всем бюджетам в 2021 году на реализацию программы планируется потратить более 500 млн. рублей.Депутат Надежда Агишева рекомендовала принимать во внимание социальный эффект от благоустройства: «Мы все определяем через числовые показатели, а надо и мнение граждан учитывать: насколько они удовлетворены работой подрядчиков. Это позволит не только планы составлять, но качество повышать».Все замечания и предложения депутатов учтены и будут проработаны.