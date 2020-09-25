Депутаты Пермской городской Думы рассмотрели муниципальные программы по благоустройству города и развитию коммунального хозяйства

13.52 Среда, 30 сентября 2020
Пермский край: новости дня
На заседании круглого стола депутатам Пермской городской Думы представили программы, связанные с формированием современной, комфортной городской среды и развитием системы ЖКХ. В работе приняли участие заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, депутаты Владимир Манин, Олег Бурдин, Валерий Шептунов, Арсен Болквадзе, Михаил Бесфамильный, Надежда Агишева и Илья Лисняк, заместитель главы администрации города Перми Игорь Субботин, начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Александр Власов.

Основная задача программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» – модернизация и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры, как одной из важнейших сфер жизнедеятельности города. По словам Александра Власова, на реализацию программы в 2021 году заложено порядка 5 млрд рублей. Каждый год финансирование будет увеличиваться. Планируется строительство сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, расширение и реконструкция канализации города, строительство восьми газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города, ликвидация несанкционированных свалок и обустройство 123 контейнерных площадок. В 2021 году программа предусматривает ввод в эксплуатацию напорного коллектора насосной станции «Речник» в Дзержинском районе, а в 2022 году – системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым в Кировском районе. Кроме того, поставлены задачи в 2021 году провести капитальный ремонт в 711 домах и обеспечить эффективное управление многоквартирными домами. По расчетам администрации, уровень удовлетворенности жителей к 2023 году должен быть не ниже 67%, а доля оборудованных площадей не ниже 95,5%.

Депутаты рекомендовали профильному департаменту обратить внимание на контейнерные площадки. Депутат Илья Лисняк заметил, что в программе отсутствует информация о контейнерных площадках в частном секторе. Александр Власов пояснил, что такие работы ведутся: в прошлом году было обустроено 186 площадок, перспективы можно прописать в проекте программы. «Мы знаем, что контейнерные площадки в частном секторе востребованы, список подготовлен. В общей сложности это обойдется городскому бюджету в 50 млн рублей. Пока, правда, такие траты не предусмотрены, но мы ищем возможности и работаем в этом направлении», – прокомментировал Александр Власов.

Депутат Олег Бурдин хотел узнать, почему снизилось финансирование по программе благоустройства в частном секторе. Заместитель главы администрации города Перми Игорь Субботин ответил, что нынешнее состояние бюджета требует установить лимит в размере 80 млн рублей, однако есть возможность увеличить материальную поддержку до 100-150 млн рублей. «Направление приоритетное, и мы будем его обеспечивать. В 2021 году планируем довести до150 млн рублей», – дополнила заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента финансов Вера Титяпкина.

Депутаты интересовались благоустройством коммунальной инфраструктуры в своих округах. Депутат Олег Бурдин просил скорректировать программу в связи с высокими темпами благоустройства в микрорайоне Кислотные Дачи, а также держать на контроле микрорайоны Висим и Пихтовая стрелка. Депутат Владимир Манин напомнил о строительстве канализационного коллектора от Рабочего посёлка до Вышки-2 и водопровода в микрорайоне Вышка-1. Администрация сообщила, что у подрядчика нет в планах прокладки нового коллектора, но муниципалитет уже занимается данной проблемой. Депутат Арсен Болквадзе хотел узнать о сроках строительства очистных сооружений в микрорайоне Крым. Ему сообщили, что строительство продолжится в 2021 году.

Программа «Формирование современной городской среды» не претерпела больших изменений. Главная цель - повышение уровня благоустройства города. Основные изменения коснулись показателей: к 2022 году планируется благоустроить 1 тысячу 336 дворов и 33 общественные территории. Александр Власов отметил, что в настоящее время формируется список благоустройства, показатели будут скорректированы. По всем бюджетам в 2021 году на реализацию программы планируется потратить более 500 млн. рублей.

Депутат Надежда Агишева рекомендовала принимать во внимание социальный эффект от благоустройства: «Мы все определяем через числовые показатели, а надо и мнение граждан учитывать: насколько они удовлетворены работой подрядчиков. Это позволит не только планы составлять, но качество повышать».

Все замечания и предложения депутатов учтены и будут проработаны.
© Вечерние ведомости
В Верхотурье после реконструкции открыли центральную городскую площадь
25 сентября 2020
95% жилфонда в Екатеринбурге подключено к отоплению
28 сентября 2020
97% домов в Екатеринбурге подключены к отоплению
29 сентября 2020
Муниципальный долг Екатеринбурга уменьшился всего на 12 миллионов рублей
29 сентября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Нам и нашим семьям угрожают провокациями

Открытое письмо начальнику ГУ МВД РФ по Пермскому краю генерал-лейтенанту полиции М.И. Давыдову
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:37 Энергетики «Т Плюс» проверят теплосети Перми с помощью «зеленой воды»
14:29 Более пяти тысяч пермских семей улучшат жилищные условия
14:26 «Горьковка» приглашает пермяков на выставку и презентацию сборника поэзии
13:52 Депутаты Пермской городской Думы рассмотрели муниципальные программы по благоустройству города и развитию коммунального хозяйства
13:03 Среди заболевших COVID-19 в Пермском крае пятеро детей
13:00 2 октября в Перми пройдет проверка региональной системы оповещения
12:51 В Прикамье зафиксировано 80 случаев коронавируса
12:42 Энергетики филиала «Россети Урал» создали электросетевую инфраструктуру для тепличного комбината «Пермский», который возводится в городе Чусовом
18:07 «Академия первых» объявляет набор пермских школьников по 6 направлениям
18:03 Определен участок для строительства экотехнопарка по переработке мусора для севера Прикамья
18:00 В 20 территориях Прикамья открылся 21 центр «Точка роста»
17:56 Заключены контракты на техобследование пяти долгостроев Перми
17:43 В Пермском крае молодым мамам помогут открыть свой бизнес
14:57 На фестивале «Просвет» пермяки смогут управлять подсветкой телебашни
13:54 В Перми по нацпроекту отремонтирован участок дороги на Уинской и тротуар у монумента «МиГ на взлете»
13:48 Более 65% заболевших коронавирусом в Прикамье - старше 60 лет
13:45 Пермяков просят соблюдать осторожность возле теплосетевых объектов
13:17 В Пермском крае выявлено 76 случаев COVID-19
13:08 Благодаря нацпроекту в Перми обновлена улица вдоль набережной
13:01 По поручению Дмитрия Махонина в Прикамье увеличат число медучреждений, где будет проводиться КТ
20:54 «Уралкалий» оказал помощь федерации тхэквондо в Березниках
Все новости
15:12 Министерство обороны Армении показало фотографии сбитого Су-25
13:47 Ангела Меркель назвала инцидент с отравлением Алексея Навального «международным вопросом»
13:37 Глава Роспотребнадзора заявила, что клинические исследования вакцины центра «Вектор» завершены
13:32 В Минобороны Армении заявили об авиаударах Баку в Карабахе с применением турецкой авиации
12:42 В России подтвердили 8 481 новый случай коронавируса
12:41 Власти Великобритании ввели санкции против Лукашенко и его сына Виктора
12:34 Путин поручил запретить бесконтрольный вывоз необработанной древесины из страны
12:30 Студентов столичных медвузов вновь позвали в больницы для борьбы с коронавирусом
12:25 Никол Пашинян заявил, что Армения может признать независимость Карабаха
11:44 Московские власти ввели домашний и удаленный режимы
11:25 Шойгу заявил о полном уничтожении ИГ в Сирии
10:01 Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии
09:38 Байден назвал Трампа худшим президентом в истории США
19:05 Дети из малообеспеченных семей могут получить в следующем году удвоенное пособие
17:25 Путин собирается сделать прививку от коронавируса
16:46 Кремль призвал Турцию не делать заявлений о военной поддержке
16:17 Турция заявила о готовности продолжать поддерживать Азербайджан
15:50 Поправки к ПДД вводят новые штрафы для россиян
15:24 Восемь депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19 за неделю
15:02 В Минобороны Армении заявили о применении вооружения широкого радиуса
14:27 В России заполненность коек для больных COVID-19 приблизилась к 90%
Новости России и мира
12:35
30/09
 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 149 человек
11:56
30/09
 Тысячи человек в центре Екатеринбурга остались без отопления и горячей воды
20:03
29/09
 В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи с обрушением моста
19:28
29/09
 Под Екатеринбургом рухнул пешеходный мост
15:49
29/09
 «Мы настроены на мир и стабильность»: азербайджанский консул призвал соотечественников не устраивать провокации на территории России
13:28
29/09
 Суд приговорил уктусского стрелка к пожизненному лишению свободы
13:14
29/09
 Еще 143 свердловчанина заразились коронавирусом
19:30
28/09
 «Мы созидатели, а не агрессоры»: консул Армении в Екатеринбурге прокомментировал боевые действия в Нагорном Карабахе
12:54
27/09
 В России выявлено 7 867 новых случаев COVID-19
12:50
27/09
 141 новый случай коронавируса выявлен в Свердловской области
20:38
26/09
 В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
16:20
25/09
 В Екатеринбурге стали известны результаты праймериз «Единой России»
22:53
24/09
 Екатеринбургского производителя сантехники пытаются банкротить после пожара на Верх-Исетском заводе
20:09
24/09
 Алапаевск значительно отстает от свердловских городов по темпам подключения тепла: в городе рвутся сети, но глава спокоен
19:20
24/09
 На свердловской трассе водитель сбил сразу четырех кабанов
18:29
24/09
 Прокурор из Екатеринбурга перевелся на повышение в Мордовию
18:12
24/09
 Из свердловского главка уходит полковник, судившийся с журналистами
15:37
24/09
 В Нижнем Тагиле выявили оптовую базу по продаже контрафактных сигарет
12:38
24/09
 Еще 131 свердловчанин заболел коронавирусом
21:57
23/09
 Счетная палата выявила массу нарушений в деятельности МБУ, отвечающего за озеленение Екатеринбурга
20:27
23/09
 В Екатеринбурге нашли труп горожанина, безвестного пропавшего больше года назад
Все новости