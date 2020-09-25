2 октября в Перми пройдет проверка региональной системы оповещения

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В рамках проведения месячника гражданской обороны 2 октября Пермь примет участие во Всероссийской штабной тренировке, в ходе которой будет организована комплексная техническая проверка готовности региональной системы оповещения Пермского края.В соответствии с планом проведения комплексной технической проверки готовности региональной системы оповещения Пермского края, для доведения до населения сигнала «Внимание всем!» 2 октября в Перми пройдут следующие мероприятия:– с 10:30 до 10:35 – запуск электросирен региональной системы оповещения, а также местных, локальных и объектовых систем оповещения, а также запуск мобильных комплексов оповещения (применение автомобилей с сигнальными громкоговорящими устройствами для непрерывного доведения сигнала «Внимание всем!»);– с 10:35 до 10:37 будет осуществлен перехват теле- и радиотрансляционных станций Российской телевизионной радиовещательной компании с доведением речевого сообщения «Внимание, граждане! Производится техническая проверка системы оповещения. Просьба соблюдать спокойствие и порядок»;– с 10:37 до 10:40 – запуск сиренно-речевых установок (сигнал «Внимание всем») региональной системы оповещения Пермского края. Сигнал «Внимание всем» будет доводиться в течение 3 минут.Жителей города, услышавших звук сирен и речевое оповещение, просят соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Проверка систем оповещения проводится в плановом режиме и носит учебный характер.