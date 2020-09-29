Энергетики филиала «Россети Урал» создали электросетевую инфраструктуру для тепличного комбината «Пермский», который возводится в городе Чусовом

© Вечерние ведомости

Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» в рамках договора технологического присоединения построили сети для электроснабжения тепличного комбината «Пермский», возводимого на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) г. Чусовой.В качестве питающего центра была определена подстанция 110/10 кВ «Мульковская». В ячейках № 13 и 16 закрытого распределительного устройства 10 кВ подстанции были установлены современные отечественные вакуумные выключатели. Энергетики также построили кабельно-воздушную линию 10 кВ. В рамках строительства ЛЭП установлены 123 новые железобетонные опоры, смонтировано более 14,5 километров самонесущего изолированного провода (СИП-3). Кроме того, энергетики построили распределительный пункт 10 кВ, оснащенный 4 современными реклоузерами отечественного производства.Указанный распредпункт отвечает самым современным требованиям стандарта цифрового энергообъекта. Уникальность смонтированного оборудования заключается в том, что оно автоматизировано и практически не нуждается в обслуживании. Реклоузеры предназначены для защиты линии электропередачи, автоматического управления конфигурацией распределительной сети, автоматического выделения и отключения поврежденного участка, восстановления электропитания. Для работы защит и автоматики здесь используется система измерения реклоузеров, которая контролирует параметры сети и преобразует их посредством встроенных датчиков тока и напряжения, а также математического фильтра цифрового сигнала.Тепличный комплекс «Пермский», который строится на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) г. Чусовой, оснащен по последнему слову агротехнической техники с применением передовых мировых технологий.В тепличных блоках общей площадью 24,5 гектаров будет круглогодично выращиваться экологически чистая продукция защищенного грунта – огурцы и томаты.Реализация высокотехнологичного агропроекта позволит обеспечить население Пермского края и соседних субъектов Российской Федерации овощной продукцией в объеме более 20 тысяч тонн в год. На предприятии будет создано более 400 рабочих мест.