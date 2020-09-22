Определен участок для строительства экотехнопарка по переработке мусора для севера Прикамья

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Краевой региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Теплоэнерго» подписал соглашение с ООО «Верхнекамский полигон» о передаче в государственную собственность Пермского края земельного участка в Соликамском городском округе. Здесь будет построен экотехнопарк для переработки и утилизации мусора. Проектная мощность объекта по переработке отходов и возвращению ценных фракций ТКО во вторичный оборот составляет около 100 тыс. тонн в год. Экотехнопарк обеспечит полный производственный цикл от сортировки и переработки отходов до производства готовой продукции из вторичного сырья.Объект позволит существенно снизить нагрузку на действующий полигон в Березниках, создать новые рабочие места на территории Соликамского городского округа. Ввод в эксплуатацию экотехнопарка запланирован на 2023 год. Экотехнопарк позволит принимать отходы и привлечь к раздельному сбору мусора жителей северных территорий Прикамья: Чердынского, Красновишерского, Соликамского городских округов и Березников. Участие в раздельном сборе позволит жителям этих территорий получать скидку на вывоз ТКО, по аналогии с жителями Дзержинского района Перми.По перспективному проекту развития отрасли на ближайшие десять лет – с 2020 по 2024 год в регионе предлагается ввести в промышленную эксплуатацию мощности, способные перерабатывать и сортировать свыше 530 тыс. тонн отходов ежегодно, что составляет свыше 93% всех коммунальных отходов, образующихся в Пермском крае. Сейчас сортируется и обрабатывается около 38 тыс. тонн мусора в год. Работа ведется в рамках национального проекта «Экология», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.Напомним, сейчас в «пилотном» проекте по раздельному сбору отходов участвуют около 12 тыс. жителей Дзержинского района Перми. ПКГУП «Теплоэнерго» установило для жителей этих домов дополнительный специализированный контейнер для сбора сортированных отходов. По поручению главы Прикамья Дмитрия Махонина участники проекта получают скидку 5% на вывоз мусора.